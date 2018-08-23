الأمم المتحدة تحذر من "جيل ضائع" من أطفال مسلمي الروهينغيا
وقالت المنظمة الأممية إن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنغلادش يواجهون مخاطر منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب.
وبعد عام منذ فرار 700 ألف من الروهينغيا في ولاية راخين إلى بنغلادش نتيجة حملة عنيفة من قبل قوات الأمن، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقييما قاتما لمستقبل الأطفال على جانبي الحدود.
وقال سايمون انغرام المتحدث باسم يونيسيف في مؤتمر صحفي في جنيف بعد قضاء ستة أسابيع في مخيمات في كوكس بازار "نتحدث عن مخاطر الفقدان أو احتمال فقدان جيل من أطفال الروهينغيا".
وأضاف أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 530 ألفا إلى 600 ألف من الروهينغيا عديمي الجنسية ما زالوا في ولاية راخين بينهم نحو 360 ألف طفل. ولا تستطيع الأمم المتحدة الوصول بقدر كاف إلى هناك.