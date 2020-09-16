الأمم المتحدة تحذر: كورونا خارج السيطرة.. والعالم يحترق

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن فيروس كورونا "خارج السيطرة، ولا يوجد دواء سحري للقضاء عليه".

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي: بمناسبة الدورة 75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي انطلقت الثلاثاء، "أصبحنا على أعتاب مليون شخص فقدوا حياتهم، جراء انتشار الوباء في العالم".

وأضاف أن "الفيروس هو التهديد الأمني الأول في عالمنا اليوم، ولهذا دعوت في مارس /آذار الماضي إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وكان لندائي صدى لدى الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجماعات مسلحة في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أنه "من أفغانستان إلى السودان، نرى خطوات جديدة واعدة نحو السلام، وفي سوريا وليبيا وأوكرانيا وأماكن أخرى".

وأضاف غوتيريش: "يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى خلق مساحة للدبلوماسية، وفي اليمن، نضغط لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، لكن المخربين ينشطون، ويوجد انعدام عميق للثقة".

ودعا إلى اغتنام "كل فرصة في الأسابيع المقبلة، والقيام بدفعة جماعية جديدة من أجل السلام".

وقال إن "الكثيرين يعلقون آمالهم على لقاح لكورونا، ولكن لنكن واضحين: لا يوجد دواء سحري للقضاء على الوباء".

وأوضح أنه "لا يمكن للقاح وحده أن يحل هذه الأزمة. بالتأكيد ليس في المدى القريب، خاصة وأن أي لقاح ناجع ينبغي أن يكون متاحا وفي متناول الجميع في أنحاء العالم".

وحذر الأمين العام للمنظمة الدولية من تداعيات "انتشار المعلومات المغلوطة عن اللقاح الناجع وإثارة نظريات المؤامرة بشأنه وانعدام الثقة في نجاعة أي لقاح يمكن أن نصل إليه".

ودعا إلى "بذل قصارى جهدنا لوقف المعلومات الخاطئة القاتلة، والقيام بالمزيد لمعالجة الهشاشة العالمية التي كشفها الفيروس".

وقال غوتيريش إن "العالم يحترق" في ظل ارتفاع درجات الحرارة، جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه "حتى قبل الوباء، كان العالم بعيدا عن المسار الصحيح في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخسر المعركة ضد تغير المناخ".

وأضاف أن "تركيزات غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، وشهد نصف الكرة الشمالي للتو أسخن صيف على الإطلاق.. والعالم يحترق".

وشدد على أن "التعافي هو فرصتنا للسير على المسار الصحيح، بحيث يتماشى ذلك التعافي مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ (لعام 2015).. وأن نعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين".

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 29 مليونا و866 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 941 ألفا، وتعافى أكثر من 21 مليونا و634 ألفا، بحسب مواقع إحصاء ضحايا الفيروس.