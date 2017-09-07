الأمم المتحدة تتوقع فرار نحو 300 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش
وتشير تقديرات أصدرها عمال إغاثة يتبعون للأمم المتحدة في منطقة كوكسز بازار الحدودية في بنغلاديش إلى أن عدد الفارين الذين وصلوا منذ أحدث موجة من إراقة الدماء والتي بدأت قبل 12 يوما بلغ بالفعل 146 ألفا.
ومن الصعب التحقق من الأرقام على وجه اليقين بسبب الاضطرابات، بينما يفر الروهينغيون من عمليات جيش ميانمار.
لكن ديبايان باتاتشاريا المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في بنغلاديش قال إن مسؤولي الأمم المتحدة رفعوا تقديرهم للعدد الإجمالي المتوقع للاجئين من 120 ألفا إلى 300 ألف.
وأضاف لرويترز "يأتون في حالة حرمان غذائي فهم محرومون من التدفق الطبيعي للغذاء ربما منذ أكثر من شهر...الجوع والصدمة باديان عليهم بشدة".
وضغطت زيادة اللاجئين، وكثير منهم يعاني المرض أو الإصابة، على موارد وكالات الإغاثة التي تساعد بالفعل مئات الآلاف منهم جراء موجات سابقة من العنف في ميانمار. ولا يملك كثير من اللاجئين مأوى وتسارع وكالات الإغاثة لتوفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية.
وقال باتاتشاريا إن اللاجئين يصلون الآن بالقوارب وكذلك بعبور الحدود البرية من نقاط متعددة.