الجمعة 4 يناير 2019 17:42
الأمم المتحدة: المحاكمة الجارية بالسعودية في مقتل خاشقجي غير كافية
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المحاكمة الجارية في السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "غير كافية".
التفاصيل:
- المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني طالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".
- المتحدثة أضافت أن المكتب يعترض دائما على عقوبة الإعدام.
- المكتب قال إنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة، لكنها "غير كافية" في جميع الأحوال.
- الأمم المتحدة جددت الخميس مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" في مقتل خاشقجي.
- نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".
- حق كان يعلق على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة متهمين في القضية.
خلفية:
- النائب العام السعودي طالب في الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة موقوفين من بين 11 متهما في القضية.
- بيان صادر عن النيابة العامة قال إنها تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين، لكن البيان لم يذكرهم.
- البيان أوضح أن الجانب السعودي أرسل العديد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.
- البيان أشار إلى أن المتهمين طلبوا نسخة من لائحة الدعوى ومهلة للرد على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، لكن البيان لم يحدد هذه المدة.
- جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا.
- بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
- السلطات السعودية ألقت اللائمة في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
- وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.
- القضاء التركي أصدر في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
- تركيا قالت إنها ستتابع قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية