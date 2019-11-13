الأمم المتحدة.. أكثر من ألف قتيل و400 ألف مشرد شمال غربي سوريا

عملية إنقاذ لجرحى من مبنى منهار جراء غارة روسية-إدلب 12 نوفمبر رويترز

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بمقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد ما يزيد عن 400 ألف آخرين في شمال غربي سوريا، منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.

التفاصيل قال، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية- فرحان حق- إن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، عقب الهجمات الجوية الأخيرة.

أوضح المسؤول الأممي فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن من بين هؤلاء حوالي مليوني شخص مشرد داخلياَ، وذلك في أعقاب تكثيف الهجمات الجوية والقصف في المنطقة في الآونة الأخيرة. قتيل وعدد من الجرحى في غارات روسية استهدفت أحياء سكنية في بلدة شنان في جبل الزاوية بريف إدلب أبرز تصريحات المسؤول الأممي هناك حوالي 13 مجتمعاَ محليا تأثرت بالقصف وخمسة مجتمعات تأثرت بالهجمات الجوية.

منذ نهاية أبريل/ نيسان تشرد أكثر من 400 ألف من النساء والأطفال والرجال، بسبب أعمال العنف شمال غربي سوريا، الكثير منهم تم تشريدهم عدة مرات، وأكثر من ألف شخص آخرين فقدوا حياتهم، كثير منهم أطفال.

من بين مليونين و700 ألف سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في المنطقة، هناك 76 بالمائة من النساء والأطفال.

الأمم المتحدة تواصل تلبية الاحتياجات في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، حيث تم الوصول إلى حوالي مليون و100 الف شخص بالمساعدات الغذائية الشهر الماضي.

الجهود المبذولة لتوصيل المواد الشتوية الملحة لا تزال متواصلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات النازحين والتجمعات السكانية غير الرسمية.

نذكر جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك تيسير الوصول إلى المحتاجين بطريقة منتظمة ومستدامة وحيادية، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. غارة روسية جنوبي إدلب توقع 3 قتلى وعدد من الجرحى-12 نوفمبر خلفيات أطلقت قوات النظام السوري عملية عسكرية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، في شمال غرب حماة وجنوب إدلب وشمال شرق اللاذقية، ضد المعارضة المسلحة.

شن طيران النظام والطيران الروسي حملة جوية مكثفة ضد المعارضة، مدعومة بنيران المدفعية والصواريخ، في حين أعلنت روسيا انضمامها للحملة مبررة ذلك بأن اتفاقا سابقا مع المعارضة السورية لم ينفذ من قبلهم.