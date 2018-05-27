مونديال روسيا
الأحد 27 مايو 2018 19:51

الألماني كروس: أتمنى رؤية صلاح وكارفاخال في المونديال

لاعب ريال مدريد الإسباني توني كروس يمرر الكرة تحت ضغط من محمد صلاح لاعب ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوربا بين الفريقين
لاعب ريال مدريد الإسباني توني كروس يمرر الكرة تحت ضغط من محمد صلاح لاعب ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوربا بين الفريقين
غيتي
أعرب الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم (الأحد) أمنيته لرؤية المصري محمد صلاح والإسباني داني كارفاخال في مونديال روسيا.

وفي تغريدة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال "لا أريد أن أنسى التمني لصديقي داني كارفاخال ومحمد صلاح الشفاء العاجل، ورؤيتهما في كأس العالم".

وكان الثنائي صلاح وكارفاخال قد غادرا ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا أمس (السبت) بعد تعرضهما لإصابات قوية.

وتوج ريال مدريد بلقب أبطال أوربا للمرة الثالثة على التوالي بالتغلب على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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روسيا 2018
توني كروس
ريال مدريد الإسباني
محمد صلاح
داني كارفاخال
ليفربول الإنجليزي
منتخب مصر

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