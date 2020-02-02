قطاع غزة
الأحد 2 فبراير 2020 17:56

الألمانية: هنية قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية
غيتي
قال مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر، لم تسمها، أن "هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في حماس وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه".

ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. 

وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة، لكن ليس بصورة نهائية. ولا يُعرف ما إذا كانت عائلة هنية ستلحق به أم لا.

يأتي تأكيد حماس أن هنية باقٍ في الخارج، في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت أن السلطات المصرية اتخذت قرارًا يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/كانون ثاني الماضي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
اسماعيل هنية
قطاع غزة
قطر

اقرأ أيضا

Thumbnail
مستشار أردوغان يهاجم ولي عهد أبو ظبي.. ماذا قال؟
Thumbnail
شاهد: رتل عسكري للجيش التركي يعبر إلى سوريا

الأكثر قراءة

  1. مستشار أردوغان يهاجم ولي عهد أبو ظبي.. ماذا قال؟
  2. شاهد: رتل عسكري للجيش التركي يعبر إلى سوريا
  3. "لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي
  4. واشنطن تدعو لضمان أمن مسلمي الإيغور الراغبين بمغادرة الصين
  5. بطولة أم محاولة انتحار؟ مكافأة مالية لمن ينقذ تمساحا من أزمته (فيديو)