الأغاني تدوي و"النور" يشتكي.. أبرز مشاهد انتخابات مجلس الشيوخ بمصر
ويصوت المصريون في الداخل اليوم وغدا في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط أجواء مشحونة بالجدل بين من يراه إضافة للحياة البرلمانية ومن يعتبره غرفة ثانية لـ"عسكرة الدولة"، بعد أداء سيئ اتصف به مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال خمس السنوات الماضية.
السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليومPosted by الجزيرة - مصر on Tuesday, 11 August 2020
وجاءت عودة الغرفة الثانية ضمن حزمة تعديلات دستورية العام الماضي، شهدت انتقادات محلية ودولية واسعة، تسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم عام 2014 بالبقاء رئيسًا حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك توسيع صلاحياته ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.
ونشرت الصفحات الحكومية المصرية صور ومقاطع فيديو لإدلاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين بأصواتهم في اللجان الانتخابية.
وتداولت صفحات محلية مصرية أبرز المشاهد من أمام اللجان الانتخابية في عدة محافظات مصرية، كان من أبرزها توزيع الكمامات على المموجودين أمام اللجان وازدحام غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية في أماكن اخرى.
وأظهرت المقاطع المشاهد الروتينية في الانتخابات المصرية مثل توافد كبار السن وحثهم للشباب على الاقتراع، والتجمعات بأماكن بث الأغاني الوطنية، ومساعدة المجندين لبعض الناخبين على الاقتراع، إلى جانب حشد الأطفال والغناء.
ودخل عصام نجل المطرب المصري الشعبي الراحل، شعبان عبد الرحيم، حلبة الحث على المشاركة في الانتخابات بطرحه أغنية، يحث فيها المصريين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وتحمل الأغنية اسم "كلنا هنروح الانتخابات"، وتقول كلماتها "ياجيراني يا أهلي يا أصحابي يالا يا حضرات، عشان مصرنا هنروح كلنا على الانتخابات، ما تقولش أنا مش فاضي ولا مشغول ولا مش قادر، مصر أما تنادي لازم ننهض ونقول لها حاضر".
كلنا ننزل الانتخابات عشان بلدنا تبقي اقوه و ادي كلنا شايفين الي بيحصل حولينا و الي بيحب ربنا يشيرها 👌Posted by شعبان عبدالرحيم on Sunday, 9 August 2020
وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي.
علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.
مش كنا وفرنا ال ٢ مليار بتوع انتخابات مجلس الشيوخ وعملنا سجن جديد إسمه مستقبل وطن— نحـــــــــــــــلة (@2_bee22) August 9, 2020
هذا و أصدر "حزب النور" السلفي، بيانًا اليوم شكا فيه مما أسماه "الحملة الممنهجة" ضد مرشحيه ومؤيديه.
وجاء في البيان "فوجئنا بممارساتٍ عجيبةٍ مِن بعض الأجهزة، وبإجراءاتٍ تعسفيةٍ موجهة لكثيرٍ مِن أعضاء ومؤيدي حزب النور! شملت الاستخدام المتعسف لقانون الطوارئ، وإيقاف مؤيدي الحزب، وسحب بطاقاتهم... مما يفوت عليهم فرصة المشاركة في الانتخابات، مع احتجاز الكثيرين منهم فتراتٍ طويلةٍ في أقسام الشرطة".
ويرى "حزب النور" بحسب البيان، أن هذه الممارسات تمثِّل إساءة بالغة إلى الوطن، مناشدًا القيادة السياسية بسرعة اتخاذ اللازم.
_ مش هتهنزلي انتخابات مجلس الشيوخ يا أمينه ؟— دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) August 10, 2020
_ مبعرفش ارقص يا سي السيد. 😊 pic.twitter.com/rpVqSlsBBT