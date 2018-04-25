الدوري الإنجليزي
الأربعاء 25 أبريل 2018 18:25

الأسطورة الإنجليزية جيرارد: صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليًا

المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
رويترز
قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي ليفربول ستيفين جيرارد، الأربعاء، إن المهاجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.

وفي تصريح صحفي، أكد جيرارد أن صلاح يستحق لقب أفضل لاعب في العالم بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف: "صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي، فقد نال إعجاب الجميع في أول مواسمه مع ليفربول".

وفاز صلاح، مساء الأحد الماضي، بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة، وثاني عربي وإفريقي، بعد فوز الجزائري، رياض محرز، المحترف في ليستر سيتي، بها في موسم 2015-2016.

وعقب تسجيل صلاح لهدفين، مساء الثلاثاء، في مباراة ليفربول أمام روما، حقق العديد من الأرقام أبرزها أنه أصبح أول إفريقي يسجل 10 أهداف في نفس الموسم لدوري الأبطال متخطيًا الكاميروني صامويل إيتو.

إضافة إلى أنه بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوربا، وأكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا، بقمصان ليفربول وروما وبازل السويسري محطمًا رقم الجزائري المعتزل رابح ماجر (12 هدفًا) مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
ليفربول الإنجليزي
جيرارد
كرة قدم

اقرأ أيضا

Thumbnail
استئناف مباراة القمة التركية بدون جمهور
Thumbnail
قوى أوربية تقول إنها تقترب من خطة للحفاظ على اتفاق إيران النووي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم