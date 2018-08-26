مأساة الروهينغيا
الأحد 26 أغسطس 2018 19:42

الأزهر يندد "بالجرائم الوحشية" ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار

احتجاج لمسلمات من الروهينغيا في أحد مخيمات اللجوء في ذكرى مرور عام على طردهم على أيدي قوات الأمن في ميانمار
رويترز
ندد الأزهر "بالمأساة الإنسانية غير المسبوقة" و"بالجرائم الوحشية" التي ترتكب بحق المسلمين الروهينغيا في ميانمار.

وقال الأزهر في بيان اليوم الأحد: "يعرب الأزهر عن أسفه لعجز المجتمع الدولي عن وقف تلك المأساة الإنسانية غير المسبوقة، وعدم محاسبة المسؤولين في ميانمار عما اقترفوه من جرائم وحشية بحق الروهينغيا".

وصدر بيان الأزهر تزامنا مع مرور عام على حملة تطهير دموية شنتها سلطات ميانمار ضد أقلية الروهينغيا، والتي دفعت نحو 700 ألف شخص من الروهينغيا للفرار إلى كوكس بازار في بنغلاديش.

وروى من عبروا الحدود إلى بنغلاديش أنباء عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد نفذتها قوات أمن ميانمار فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي".

وأضاف بيان الأزهر أنه يدين بشدة استمرار حكومة ميانمار في انتهاكاتها وإصرارها على مصادرة حقوق مسلمي الروهينغيا، ورفض عودتهم إلى قراهم ومدنهم، كمواطنين على قدم المساواة مع باقي سكان ميانمار".

وانتقد الأزهر أيضا ضآلة المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش "في ظل أوضاع تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية".

ونفت حكومة ميانمار مزاعم اللاجئين التي نسبت لقوات الأمن القيام بأعمال وحشية وقالت إن القوات واجهت بشكل قانوني متشددين مسلمين في ولاية راخين (أراكان).

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين في ميانمار عما وصفه بأنه "تطهير عرقي بغيض" للمسلمين الروهينغيا.

وتزايدت الضغوط الدولية على ميانمار بسبب أزمة الروهينغيا؛ إذ من المقرر أن ينشر محققون فوضتهم الأمم المتحدة تقريرا عن الأزمة غدا (الاثنين) كما سيقدم مجلس الأمن الدولي إفادة بشأن ميانمار يوم الثلاثاء.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
مأساة الروهينغيا
ميانمار
الأزهر
بنغلاديش
مخيمات

اقرأ أيضا

Thumbnail
تنظيم الدولة يتبنى هجوما على نقطة تفتيش أمنية بسيناء
Thumbnail
المركزي المصري يرفض طلب مصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم