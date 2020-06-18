مصر
الخميس 18 يونيو 2020 22:05

الأزهر يصعد موقفه ردا على الإساءة له.. ويطالب علماءه بمقاطعة قناة مصرية (فيديو)

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
مواقع التواصل
تصاعدت حدة الخلاف بين مؤسسة الأزهر الشريف في مصر وإحدى القنوات المحلية بعد استضافة أحد برامجها ما وصفته المشيخة بـ" أحد المتطاولين على الأزهر بصفة ممنهجة".

واستضاف برنامج "كل يوم" على قناة on tv الدكتور طارق حجي، والذي شن هجوما واسعا على مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنها تخالف سياسة الدولة وبحاجة للتغيير والتجديد.

وقال حجي في مداخلته إن مؤسسة الأزهر تدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإنه يجب تغيير طريقة إدارتها والقائمين عليها، لمساندتهم لاعتصام رابعة العدوية والمناهضين لدولة 30 يونيو.

واستنكر الأزهر في بيان نشره على صفحته الرسمية، الأربعاء، ما أسماه "الافتراءات والأكاذيب المضللة" التي أذاعها البرنامج داعيا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ موقف حاسم.

ودعا الأزهر في بيانه كافة منتسبيه وعلمائه إلى مقاطعة هذا البرنامج؛ ووصفه بإنه "يروِّج تلك الأكاذيب والافتراءات دون أدنى مسؤولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي."

واستنكر ما ورد في تلك المداخلة من "محاولات خبيثة للوقيعة بين الأزهر والدولة ودعوات لانتهاك الدستور ومحاولة تكدير السلم العام وتشويه رسالة الأزهر ودوره البارز في حماية المجتمع من الفكر المتطرف".

وتابع البيان: "الأزهر هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية وأهم مصادر قوتها الناعمة، وهو حصن الوسطية وناشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، مهما حاول أصحاب الأجندات المغرضة تشويه رسالته وإنكار جهوده التي شهد لها العالم كله ويشهد لها القاصي والداني".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
الأزهر الشريف
مصر
طارق حجي

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