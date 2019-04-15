"الأزمات الدولية": على واشنطن إخراج الرياض من حرب اليمن

دعت مجموعة الأزمات الدولية، الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن عن طريق تعيين مبعوث يتولى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح إلى السعودية.

تعيين مبعوث وتعليق صادرات الأسلحة:

قالت المجموعة في تقرير صدر أمس إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعين مبعوثًا للأزمة في اليمن، وأن تعلق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة تدخلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضد الحوثيّين في اليمن.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية:

على التحالف السعودي في اليمن أن "يتوقف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلًا من ذلك التزامًا تامًا البحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزنًا أكبر مما يرغب به.

ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها.

التقرير، نقل عن روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن السعوديين "يرون أنهم بحاجة إلى وضع حد للحرب لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك".

مجموعة الأزمات الدولية قالت إن ترمب أخطأ في الحساب بهذا الشأن، فإيران، بحسب التقرير، تستفيد في الواقع من استمرار الحرب في اليمن لأنها تستنزف موارد السعودية وسمعتها بينما لا تخسر هي سوى القليل.

السعوديون ما زالوا يعتقدون "أننا إذا مارسنا ضغطاً عسكريًا أكبر قليلًا فإن الحوثيين سينهارون وبعد ذلك سنكون قادرين على إنهاء الحرب وهزيمة إيران، لكن لدينا أربع سنوات من الأدلة لدحض ذلك".

وقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن:

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