الأحد 7 أبريل 2019 17:49
الأردن يطلب قرضا بمليار دولار من البنك الدولي لخفض عبء الديون
يجري الأردن محادثات مه البنك الدولي بشأن الحصول على قرض ميسّر بقيمة مليار دولار في سعيه لخفض تكلفة سداد ديونه وإنعاش الاقتصاد.
تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع البحر الميت بالأردن:
- الحكومة "تتحرك على عدة جبهات لتخفيف عبء الديون المرتفعة عن طريق النظر في القروض الميسرة والتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي".
- نسعى للحصول على قرض بتسهيلات تصل إلى 30 عاما مع البنك الدولي وبنسبة فائدة 4٪.
- نعمل على دفع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
- الأردن والعراق يخططان لربط شبكات الكهرباء وبناء منطقة صناعية بالقرب من الحدود.
- الأردن سيبدأ استلام النفط من العراق بواسطة ناقلة نفط "قريبًا جدًا"، بموجب صفقة أبرمت في شهر فبراير/شباط لتزويد الأردن ب 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميًا.
- خط أنابيب النفط المخطط له من مدينة البصرة العراقية إلى العقبة بالأردن سيرى النور في غضون ثلاث سنوات.
خلفيات
- يبلغ حجم الدين في الأردن 28.3 مليار دينار أردني (39.9 مليار دولار)، وهو ما يساوي تقريبا إجمالي الناتج المحلي.
- تضرر الاقتصاد الأردني بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا.
- تعهدت الولايات المتحدة العام الماضي بتقديم مساعدات للأردن بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد أن كانت تقدم للأردن مليار دولار سنويا.
- تعهدات السعودية ودول خليجية أخرى بتقديم حزمة مساعدات للأردن بعدما تسبب مقترح بفرض ضريبة الدخل في إثارة احتجاجات شعبية واسعة.
- وصلت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.
- تأثر الاقتصاد الأردني أيضا بالحروب في المنطقة، حيث يوجد بالأردن أكثر من مليون لاجئ سوري.
- لكن إعادة فتح الحدود الأردنية مع العراق بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة من الأراضي العراقية أدى إلى زيادة بنسبة 13.6٪ في الصادرات الأردنية في الربع الأول من هذا العام.
المصدر
الجزيرة مباشر
بلومبرغ