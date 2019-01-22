الثلاثاء 22 يناير 2019 22:17
الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا ويعين قائما بالأعمال
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعيين قائم جديد بالأعمال برتبة مستشار في سفارتها لدى سوريا.
التفاصيل:
- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قال إن المملكة قررت "تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق".
- القضاة: هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.
- القضاة: السفارة الأردنية في دمشق كانت تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار.
- القضاة: الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
- خلفية:
- الأردن أبقى على سفارته مفتوحة في دمشق، وكذلك بقيت السفارة السورية مفتوحة في عمان.
- في عام 2014، أعلن الأردن أن السفير السوري السابق بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد بسبب "إساءاته المتكررة" الموجهة "ضد المملكة وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها".
- الحكومة الأردنية قالت حينها إن بإمكان دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان، مؤكدة بأن قرار طرد السفير السوري من عمان "لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا".
- حتى ذلك الوقت، كان القائم بالإعمال الأردني في سفارة المملكة في دمشق لا يزال يعمل قبل أن يغادرها مع عدد من افراد طاقمها بسبب الأوضاع الأمنية.
- الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد إعادة فتح معبر نصيب-جابر الحدودي بين البلدين.
- العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال في لقاء مع صحفيين قبل فترة إن العلاقات مع سوريا ستعود كما كانت.
- يوجد في الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.
خلفية:
- الأسابيع الأخيرة شهدت خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام بشار الأسد.
- وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل دعا الجمعة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
- تصريحات وزير الخارجية اللبناني جاءت خلال الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
- مسؤول من الرئاسة التونسية، الذي ستستضيف بلاده القمة العربية في نهاية مارس/ آذار المقبل، صرح قبل فترة بأن بلاده "ستكون مسرورة جدا" إذا قررت الجامعة العربية رفع تعليق عضوية سوريا.
- كما دعت حركة "النهضة" التونسية إلى "مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية".
- قبل شهر، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة خاطفة إلى دمشق، هي الأولى لرئيس عربي منذ 2011.
- بعد زيارة البشير بأيام، أعلنت الإمارات أنها أعادت فتح سفارتها في دمشق، وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان "دون انقطاع".
المصدر
وكالات
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