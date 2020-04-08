الأردن
الأربعاء 8 أبريل 2020 15:32

الأردن يتسلم 8 ناقلات عسكرية من قطر

زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأردن في 23 فبراير/ شباط الماضي
بترا
تسلم الأردن، 8 ناقلات جند من أصل 44، قدمتها دولة قطر، منحة للمملكة.

ولفت الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تسليم ما تبقى من الناقلات في وقت لاحق (دون تحديد موعد).

وبيّن أن المنحة تأتي لتعكس مدى عمق العلاقات الأردنية القطرية، وتعزز التعاون العسكري بين البلدين، خصوصا في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتمت عملية التسليم، وفق المصدر ذاته، بحضور قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الجنيطي، وسفير قطر في عمّان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، واللواء الركن حمد الكبيسي، قائد سلاح الحدود الأميري القطري.

وشهدت العلاقات بين الجانبين قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

كما زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأردن في 23 فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين العام الماضي.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز 2019، سفيرا جديدا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحبه.

وسحبت عمان سفيرها من الدوحة تضامنا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر.

كما عينت قطر في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا لها في عمّان.

وشكّل القرار الأردني إعادة العلاقات، خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها لقطع علاقتها مع قطر، بحسب مراقبين.

المصدر
الأناضول
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ناقلات عسكرية
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قطر

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