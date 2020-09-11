الأردن
الجمعة 11 سبتمبر 2020 15:06

الأردن.. الحكومة تكشف سبب الانفجار في محافظة الزرقاء (فيديو)

صورة للانفجار في محافظة الزرقاء
رويترز
أعلنت الحكومة الأردنية، أن الانفجار الذي وقع في محافظة الزرقاء، فجر الجمعة، ناتج عن تماس كهربائي في مستودع قنابل تابع للجيش، دون تسجيل أية إصابات تذكر.

وأضاف بيان لمتحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، أن المستودع كان يحتوي على قنابل من نوع "مورترز" غير صالحة للاستعمال.  

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وأوضح "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وكانت وسائل إعلام محلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مشاهداً مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.

وقال مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي إن سلسلة الانفجارات وقعت في مناطق الغباوي وشويعر بالزرقاء بعيدا عن المناطق السكنية.

وأوضح المراسل أن محافظة الزرقاء -التي يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة- يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأردنية وثكنات للجيش الأردني، لكنه أشار إلى وجود حظر تجول شامل بعد الساعة الواحدة فجرا وهو ما يحد من حركة الصحفيين لمعرفة ما جرى.

وقال سكان في مناطق من الزرقاء لوكالة رويترز إن نوافذ منازلهم تهشمت ورأوا ألسنة لهب ضخمة.

وكان شهود عيان في محافظة الزرقاء أفادوا بأنهم سمعوا صوت دوي انفجار أعقبه اشتعال نيران يمكن مشاهدة ألسنتها من مسافة بعيدة.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للانفجار وألسنة اللهب المتصاعدة.

المصدر
وكالات

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