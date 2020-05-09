الأردن: أنشأت حسابا على فيسبوك فقتلها شقيقها بدم بارد
وتفاعل مغردون مع الحادثة عبر وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته، داعين السلطات الأردنية لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم العنف الأسرى، خاصة ضد النساء.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ارتُكِبت الجريمة فجر الأربعاء الماضي، إذ طعن شاب (25 عامًا) شقيقته (14 عامًا) "بطريقة بشعة" ما أدى لمقتلها.
في حين ذكر البعض أن تصرف الشاب تجاه أخته ليس مستغربا، إذ إن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر المرأة "عارا وكبش فداء وكفّارة لخطاياهم"، على حد وصفهم.
#نطالب_باعدام_قاتل_اخته— إبراهيم المنيف (@altamimi14) May 9, 2020
كيف نستغرب جريمة القتل، وكثير من المجتمعات العربية تعتبر المرأة (عار وكبش فداء وكفّارة) لخطاياهم؟
🚫الذكر حياته غالية حتى لو قتل واغتصب، أما المرأة حياتها رخيصة وممكن تموت لو كان هناك احتمال 1% انها تخطئ🚫
> هنا الأم قتلت بنتها، لتمنع حدوث مشكلة بين ذكور👎 pic.twitter.com/G0cJriESCz
تحرير الإنسان و العقول قبل الأوطان— raid haj ..رائد (@raid1002) May 9, 2020
جريمه في إلاردن اخ يقتل اخته لأنها عملت فيس بوك #نطالب_باعدام_قاتل_اخته
معروف انه الاْردن من اكثر الدول في أعداد جرائم الشرف ، صديقة لي اردنية تقولي انه لو اخ قتل اخته يروح يسلم نفسه و حتى الشرطة يحترمونه وابوه وعمانه يقبلون جبينه وحكمة ٦ شهور ويطلع و يقام لآأجله احتفالات— خلـود (@koolodjj) May 9, 2020
ويعتبرونه بطل والكل يتمناه زوج لبنته
القانون ضعيف
#نطالب_باعدام_قاتل_اخته
صدمت أن فكر جاهلية ابي جهل و ابي لهب لازالت قائمة حتى هذه اللحظة— د... خليل البدراني (@khaleelbadrany) May 9, 2020
هذه الجريمة التي لا تمت للإسلام والمسلمين والإنسانية بصلة ولا علاقة لها بباقي الديانات الأخرى
حسبنا الله ونعم الوكيل في من قتلها ومن حرضه على قتلها وعلى كل من يحمل هذا الفكر الجاهلي المقيت#نطالب_باعدام_قاتل_اخته
#نطالب_باعدام_قاتل_اخته— Zainab (@Zainab80866014) May 9, 2020
هل في الشجار الطبيعي الأخ بيرمي علي اخته سكين!
كاتب لم يتوقع أن يؤدي إلي الوفاه معناه أنو شايف أن من حق أخوها يضربها
(أخوها ملوش حق يزعقلها اساسا)
و بعد كل جريمه بتم في حق بنت أيا كان المجرم يقرب للضحيه ايه لازم يطلعوا يدفعوا عن المجرم بالشكل الحقير ده. pic.twitter.com/zOQZQdhdji
#نطالب_باعدام_قاتل_اخته والمساواة الكاملة بين #الرجل و #المرأة في نصوص القانون بما في ذلك المساواة في الإرث، وإلغاء المواد التي تنص على ولاية الرجل على المرأة وتلزمها بأخذ موافقته حتى عند سفرها. فالنساء لسن ناقصات دين وعقل ميراث، و #الأديان_صناعة_بشرية صاغها الذكور حسب شهواتهم.— علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 9, 2020
- يا ابني ارجوك افهم البنات مش ملكية خاصة للأهل ومش مستودع شرف العيلة والشرف ما بيغسلوه بالدم وانو الجريمة تضل جريمة بغض النظر عن الأسباب ولازم يتحاسب مرتكبها بدون مراعاة معايير (الشرف والغيرة والعار) المتوارثة من عادات وتقاليد متخلفة#نطالب_باعدام_قاتل_اخته pic.twitter.com/adP7KjdHSB— hashem alamer (@hashemal3mer) May 8, 2020