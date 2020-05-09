الأردن
السبت 9 مايو 2020 21:47

الأردن: أنشأت حسابا على فيسبوك فقتلها شقيقها بدم بارد

العنف ضد المرأة وجرائم الشرف أزمة متواصلة
العنف ضد المرأة وجرائم الشرف أزمة متواصلة
مواقع التواصل
طالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بإعدام شاب قتل شقيقته، بعد إنشائها حسابا لها على موقع فيسبوك

وتفاعل مغردون مع الحادثة عبر وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته، داعين السلطات الأردنية لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم العنف الأسرى، خاصة ضد النساء.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ارتُكِبت الجريمة فجر الأربعاء الماضي، إذ طعن شاب (25 عامًا) شقيقته (14 عامًا) "بطريقة بشعة" ما أدى لمقتلها.

في حين ذكر البعض أن تصرف الشاب تجاه أخته ليس مستغربا، إذ إن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر المرأة "عارا وكبش فداء وكفّارة لخطاياهم"، على حد وصفهم.

المصدر
الجزيرة مباشر

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