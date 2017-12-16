الأرجنتين
السبت 16 ديسمبر 2017 21:57

الأرجنتين تقيل قائد القوات البحرية بعد اختفاء غواصة

غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية فُقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم من 44 فردا
غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية فُقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم من 44 فردا
رويترز
قال متحدث حكومي في الأرجنتين (السبت) إن السلطات أقالت قائد القوات البحرية بعد شهر من اختفاء غواصة في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها 44 من أفراد الطاقم.

وإقالة أميرال البحرية مارسيلو إدواردو هيبوليتو هو أول إجراء عقابي تتخذه إدارة الرئيس ماوريسيو ماكري منذ فقدان الاتصال مع الغواصة (إيه.آر.إيه سان خوان)  في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المتحدث الحكومي "صدر قرار بإقالته".

ووجهت أسر أفراد الطاقم انتقادات للحكومة بسبب عدم تواصلها بشكل فعال معهم ولتخليها عن جهود الإنقاذ.

ولم يتم تحديد موقع الغواصة المفقودة حتى الآن ويعتقد أنها انفجرت.

ولا تزال جهود بحث دولية عن الغواصة جارية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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قائد القوات البحرية الأرجنتينية
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إقالة

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