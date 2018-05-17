كأس العالم 2018
الخميس 17 مايو 2018 10:38

الأرجنتين تعتذر عن كتيب حول كيفية إغراء الروسيات في كأس العالم

كأس العالم 2018
كأس العالم 2018
فيفا
اعتذر رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن نشر كتيب عن كأس العالم يتضمن نصائح حول كيفية التودد إلى النساء الروسيات.

وجاءت النصائح التي واجهت انتقادات باعتبارها جنسية، ضمن دورة بعنوان "اللغة والثقافة الروسية.. التفكير في كأس العالم"، وتضمنت نصائح منها "كن نظيفا. لا تكن سلبيا ولا تعامل النساء كجماد".

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان: "نتائج التحقيق الداخلي أثبتت أن هذا الجزء من الكتيب تم طبعه عن طريق الخطأ. لا يعكس طريقة تفكير الاتحاد الأرجنتيني أو رئيسه كلاوديو تابيا أو أي من أفكاره".

وزار تابيا المجلس الثقافي الروسي في بوينس أيرس الأربعاء وقدمه اعتذاره الشخصي.

وقالت تقارير إعلامية إن المعلومات تم تقديمها إلى اللاعبين وموظفي الاتحاد الأرجنتيني ووسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع خلال منتدى خاص عن كيفية الاستعداد لكأس العالم.

واشترى أكثر من 40 ألف أرجنتيني تذاكر مباريات البطولة التي تنطلق في موسكو يوم 14 يونيو/حزيران.

وتلعب الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين في المجموعة الرابعة بجانب أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا.

المصدر
رويترز
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كرة قدم
روسيا
الأرجنتين
اعتذار

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