الأخبار في أسبوع: الخليج على صفيح ساخن وورشة المنامة بلا جمهور

ورشة المنامة، واستمرار توتر الخليج، والقمع بمصر، وتفجيرات تونس، وعودة خاشقجي، هزيمة حزب أردوغان في إسطنبول، واستمرار حراك السودان والجزائر، هي أبرز أحداث الأسبوع الماضي.

ورشة المنامة

استضافت العاصمة البحرينية ورشة اقتصادية لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

استعرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، الشق الاقتصادي لخطة ترمب للسلام بين الفلسطينيين واسرائيل، لتكشف النقاب عن انشاء صندوق للاستثمار في المناطق الفلسطينية إضافة الي مصر والأردن ولبنان بقيمة 50 مليار دولار.

تم إرجاء الاعلان عن الشق السياسي للخطة والذي يتضمن قضايا الحل النهائي ومن بينها عودة اللاجئين والمياه والقدس.

أدي الغياب الرسمي لممثلي الفلسطينيين والاسرائيليين إلى وصف تلك الورشة بأنها ولدت ميتة، وأنها لا تعدو مجرد مسرحية سخيفة غاب عنها النجوم، حسبما قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية.

ذا غارديان: مؤتمر البحرين "مسرحية سخيفة" غاب أهم نجومها

كوشنر في افتتاح ورشة المنامة

الخليج علي صفيح ساخن

استمرت المراوحة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الماضي لتشد انتباه العالم لمنطقة الخليج، التي باتت أشبه بصفيح ساخن يرقص عليه بمنتهى الحذر مجموعة من اللاعبين حول لاعبين رئيسيين هما واشنطن وطهران.

شهد الأسبوع إجراءات تصعيدية بين الجانبين وصلت إلى حد التهديد الضمني من ترمب بمحو وإبادة إيران من على الخريطة إذا أقدمت على مهاجمة (أي شيء) أمريكي

أصدر ترمب أمرا تنفيذيا بفرض مزيد من العقوبات على شخصيات إيرانية من بينها المرشد الأعلى للثورة الايرانية علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

يوم الثلاثاء 25 من يونيو/ حزيران، أكدت إيران أن الولايات المتحدة أغلقت "نهائيا" مسار الدبلوماسية بفرضها عقوبات جديدة على قادتها، وقال الرئيس الايراني حسن روحاني إن العقوبات تكشف أن واشنطن "تكذب" بشأن عرض إجراء مفاوضات مع طهران.

أبرز التطورات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي مع طهران

اغتيال خاشقجي يعود للأضواء:

هل كانت مصادفة أن يتم الاحتفاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الصورة الجماعية للمشاركين في قمة مجموعة العشرين في اليابان الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة علي صدور تقرير المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي "آنييس كالامار" الذي أكدت خلاله إن التحقيق الذي أجرته بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أظهر ضلوع مسؤولين كبارا بمن فيهم ولي العهد السعودي في عملية القتل البشعة في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين أول عام 2018 ؟

من بين أبرز ما جاء فى التقرير وفي تصريحات كالامار:

عملية قتل خاشقجي ليست شأنا داخليا كما تقول السعودية.

التحقيقات التي أجريت في السعودية لا تقود إلى تحقيق العدالة.

مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي في جريمة مقتل خاشقجي ولمعرفة مكان جثمانه.

قمة العشرين يجب أن تبحث جريمة مقتل خاشقجي وتحديد مسؤولية السعودية عنها.

شاهد| كالامار: ضلوع ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي

آنييس كالامار، المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي

حملة اعتقالات جديدة في مصر

شهد الأسبوع الماضي حملات اعتقال لمعارضين سياسيين ممن لا ينتمون للتيار الإسلامي أو الاخوان المسلمين من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي اليساري البارز هشام فؤاد، والحقوقي المعروف حسام مؤنس.

كما تزايدت وتيرة عمليات العنف في سيناء بالهجوم على كمائن الجيش بالعريش في شمال سيناء عندما قامت مجموعات مسلحة الأربعاء الماضي باستهداف عدة كمائن، منها كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد، ما أسفر عن مصرع 9 جنود من الشرطة المصرية.

مقتل 9 من قوات الأمن المصرية في هجمات على كمائن بالعريش

تونس وليبيا بين شقي الرحى

بينما شهدت ليبيا تطورا مفاجئا الأسبوع الماضي بتمكن قوات حكومة الوفاق الوطني من طرد قوات حفتر من مدينة غريان جنوب طرابلس، وتأمين منطقة المطار تماما، ومطاردة فلول حفتر إلى مناطق بعيدة عن العاصمة، واستيقظ التونسيون صباح الخميس الماضي على تفجيرات متزامنة اثنان منهما في قلب العاصمة التونسية، مما أسفر عن مصرع رجل أمن واحد وإصابة العشرات بجروح.

قتيل وجرحى في تفجيرين بوسط العاصمة التونسية

تركيا: امتحان الديمقراطية

بهزيمة ثقيلة وفارق صادم خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الأحد الماضي انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، ليفقد رجب طيب أردوغان ورفاقه سيطرتهم على بلدية المدينة الأكبر فى البلاد للمرة الأولى منذ ربع القرن.

وأظهرت النتائج تقدما مريحا لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بحوالي 54% مقابل نحو 45% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم، بفارق أكثر من 775 ألف صوت، أي بزيادة كبيرة عن الانتخابات الأولى التي أجريت في مارس/آذار، عندما كان الفارق 13 ألف صوت فقط.

وفي أول رد فعل على تلك النتيجة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الحزب الحاكم لديه القدرة على تصحيح الأخطاء.

أردوغان عن فوز إمام أوغلو: لدينا القدرة على تصحيح أخطائنا

أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

انقلاب فاشل في إثيوبيا

بعد التدخل النشط لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد في الأزمة الحالية بالسودان ومحاولات التوفيق بين الفرقاء السودانيين بخصوص الانتقال إلى حكم مدني وتسليم السلطة من المجلس العسكري الي حكومة مدنية، كادت أثيوبيا التي مارست الديمقراطية عندما انتخبت رئيس وزرائها لأول مرة من إحدى القوميات التي لم تصل للحكم منذ تأسيس الجمهورية، أن تقع في شباك الحكم العسكري عندما وقع انقلاب بولاية أمهرة الأحد الماضي أسفر عن مصرع حاكم الولاية ومستشاره.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب في ولاية أمهرا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من المسؤولين البارزين. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجي وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية.

إثيوبيا: مقتل حاكم ولاية أمهرا وقائد الجيش خلال محاولة انقلاب

استمرار الحراك السلمي بالجزائر والسودان

فيما يستعد السودانيون لمليونية 30 يونيو/ حزيران يوم غد الأحد، انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية أمس الجمعة وسط انتشار كثيف للشرطة في الجمعة التاسعة عشرة من المظاهرات المطالبة بإسقاط كافة رموز نظام بوتفليقة. تأتي تلك المظاهرات غداة إعلان قيادة الجيش برئاسة الجنرال قايد صالح رئيس الأركان مجددا رفضها مطالب المحتجين.

شاهد: الجزائريون يتظاهرون للجمعة التاسع عشر على التوالي

في السودان، أعلنت قوي الحرية والتغيير أنها تحشد لمظاهرات مليونية الأحد، فيما قال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني ان المجلس سوف ينشر قوات الجيش للحفاظ على المنشآت الحكومية.

وبينما يبدو المشهد في السودان وكأنه استعراض للقوة بين الجانبين، خصوصا عقب وصول الحلول التوفيقية والمبادرة الاثيوبية الي طريق مسدود، قالت صحيفة غلوب آند ميل الكندية إن المجلس العسكري السوداني وقع في مايو / آيار الماضي عقدا بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة علاقات عامة كندية يرأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق لتحسين صورة المجلس العسكري دوليا.

السودان: العسكري يستعين بشركة علاقات عامة يديرها إسرائيلي

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"

صوت السيسي بين الاقتصاد وكرة القدم!

أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها الأسبوع الماضي هو افتتاح فعاليات كأس الأمم الافريقية في القاهرة والتي كان البطل فيها هو صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدا فيها ثملا مخمورا ولسانه ثقيل، مما أثار امتعاض الحاضرين في الاستاد، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من السخرية والاستهزاء.

ووفقا للزميل أحمد سعد المحلل الرياضي بقناة (الجزيرة مباشر)، فإن تلك البطولة التي تنظمها مصر حاليا عكست ما وصفه بـ" شيزوفرينيا المشهد المصري" التي لخصها مواطن مصري بسيط عندما قال انك عندما تشاهد مصر في الاعلام المصري الداخلي تحسبها فيينا، وعندما تمشي في شوارعها لا تجد فرقا بينها وبين الصومال.

ويحدد سعد 3 سمات ميزت الدورة 32 لكأس الأمم الأفريقية بالقاهرة هي: فضيحة صوت السيسي، وهتافات المشجعين للنجم الكبير محمد أبو تريكة وأخيرا غياب الجمهور الحقيقي لتلك النوعية من المباريات.

كأس الأمم الأفريقية ونظرية رجل التوك توك!

وبينما ينشغل المصريون بنتائج مباريات الكأس الافريقية التي يشارك فيها لأول مرة 24 فريقا بدلا من 16، قررت الحكومة المصرية بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة تزيد عن 17 مليار جنية لتعويض خسائر الهيئات العامة، ولا حديث عن كيفية تحقيق تلك الخسائر أو بذل مزيد من الجهد لمكافحة الفساد والمفسدين.

مصر: الحكومة تبيع أصول الدولة لتعويض خسائر الهيئات العامة