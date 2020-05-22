"الأحد" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول
في قطر، أصدرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا، أعلنت فيه أن غدًا السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار 2020 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441.
كما أعلنت السعودية أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
#عاجل #الديوان_الملكي: #المحكمة_العليا: يوم غدٍ السبت هو المكمّل لشهر #رمضان المبارك ثلاثين يومًا، والأحد هو #عيد_الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ.#واس pic.twitter.com/X2bwBd06hL— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 22, 2020
وفي عمَّان، أعلن مفتي الأردن عبد الكريم خصاونة أن السبت متمم لشهر رمضان المعظم، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق الأحد المقبل.
وتستطلع بعض الدول العربية الهلال خلال ساعات، مثل الإمارات وتونس والمغرب ومصر.
تجتمع لجنة تحري هلال شهر شوال اليوم بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 29 رمضان 1441هجرية، الموافق 22 مايو 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/tdLet6Akv4— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 22, 2020
وتشدد الدول هذا العام على ضرورة تجنب الاختلاط وأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، ما يمنع أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد أو التجمعات.