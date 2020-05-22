عيد الفطر
الجمعة 22 مايو 2020 20:07

"الأحد" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

استطلاع هلال شهر شوال 1441 هجرية
استطلاع هلال شهر شوال 1441 هجرية
رويترز
أعلن عدد من الدول العربية أن غدًا السبت المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

في قطر، أصدرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا، أعلنت فيه أن غدًا السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار 2020 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441.

كما أعلنت السعودية أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي عمَّان، أعلن مفتي الأردن عبد الكريم خصاونة أن السبت متمم لشهر رمضان المعظم، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق الأحد المقبل.

وتستطلع بعض الدول العربية الهلال خلال ساعات، مثل الإمارات وتونس والمغرب ومصر.

وتشدد الدول هذا العام على ضرورة تجنب الاختلاط وأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، ما يمنع أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد أو التجمعات. 

المصدر
الجزيرة مباشر

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