الأب مانويل للرئيس عباس: لأجل فلسطين "تهنئتك مرفوضة"

رفض الأب مانويل مسلم راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، التهنئة التي بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس له بمناسبة أعياد الميلاد.

وعبر الأب مانويل عبر صفحته على "فيسبوك"، عن استهجانه لما ورد في بطاقة معايدة الرئيس عباس بالتزامن مع كلمته أمس الثلاثاء، كما قال في تصريحات محلية إن "صفقة القرن" ستنهار تحت أقدام أطفال غزة، وأن "أعيادنا هي أعياد الدم والشهادة والمقاومة".

وقال مانويل "وصلتني تهنئة الرئيس عباس وفيها تحديد وتحجيم وتقسيم لفلسطين إذ اعتبرت أن حدود دولة فلسطين وفقًا لاتفاقية أوسلو التي حجمت فلسطين بين (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة) لذلك تهنئة سيادته مرفوضة".

رسالة الأب مانويل للرئيس عباس:

أنا لست مسيحي دولة أوسلو، أي الضفة الغربية وقطاع غزة. أنا مسيحي فلسطين التاريخية من رأس الناقورة إلى أم الرشراش ومن البحر إلى النهر.

أنا فلسطيني مسيحي أسكن في كل ذرّة تراب من فلسطين هذه، لأنها كلها لي، وكل ذرة من ترابها تسكن فيّ، لأني أنا وكل شعبي لها.

اعذرني وسامحني واقبل أسفي وحزني يا سيادة الرئيس أن حرمت نفسي من فرح تسلّم بطاقة معايدتك في عيد الميلاد 2018 لأنها حجمتني وحجّمت شعبي وقسمتني وقسمت أرضي وشعبي المسلم والمسيحي في فلسطين التاريخية.

بيت لحم ليست بيت لحم "القدس، وغزة، ورام الله، وبيت جالا، وبيت ساحور، وبيرزيت، والطيبة، وجفنا، والزبابدة، ونابلس، وأريحا" كما جاء في رسالتكم، بل هي أيضًا مدينة الناصرة وحيفا ويافا والرملة واللد وبيسان وبئر السبع وعكا وجبل طابور وطبريا والرامة وصفد....

ليس لـ "بيت لحم" حدودًا حتى يكون لأي كيان غازٍ غريب صهيونيٍّ في أرضي غربها أو شرقها أو شمالها أو جنوبها حدودًا، كما جاء في بطاقة التهنئة إلينا.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

ترانيم عيد الميلاد وأشجار عيد الميلاد في فلسطين هي سيمفونية سلام ومحبة. ولا معنى ولا طعم لأنغام هذه السيمفونية إن كانت مبتورة أو نشازًا في صوت من مدينة أو قرية فلسطينية.

أي عالم حرّ لن يستسيغ ابدًا سماع سيمفونية مشروخة، لأن آذان الأحرار لا تسمع إلا صوت الحق. أما أمريكا وترمب ونتنياهو وأوربا فهم معتادون على سماع صوت الباطل ونواح الشعوب التي استعمروها.

صوت السلام والعدالة والمحبة النابع من بيت لحم لا يفهمه هؤلاء إلا إذا مرّ عبر حناجر المقاومين الفلسطينيين. بيت لحم هي كل فلسطين وكل فلسطين هي بيت لحم.

اصغِ إلى صوتي أيها العالم: "إن بكت عيون أطفال فلسطين فاحذروا أن تبكي جميع عيون أطفالكم. وإن حوصِرَت فلسطين فلن يكون لمدينة من مدنكم حرية الفضاء. ولكن إن ابتسم شعب فلسطين فأبشروا بولادة الفرح والاطمئنان والسلام والعدالة أن يتفجّر من فلسطين في بلادكم.

لا تبتعد أيها العالم الظالم الجبان عن دفء رسالة السلام الذي تبشركم بها السماء من مغارة بيت لحم: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرّة".

وعُرف الأب مانويل بمقاومته للاحتلال ومناهضته للسلطة، ودفاعه المستميت عن القدس وعن المقاومة الفلسطينية ورجالها، كما عرف بمطالباته المتكررة بإنهاء الانقسام ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وهو صاحب الجملة المشهورة "إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا"، حيث قالها أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014.

تصريحات الأب مانويل لوكالة "فلسطين اليوم":

الأعياد المسيحية امتدادًا للمعارك التي يقودها شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، فهذه الأعياد وأجواء التضامن من وسائل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أنْ يُشيع جوًا من الإحباط واليأس والحزن في قلوب الفلسطينيين.

العيد الحقيقي سيكون لحظة تحرير فلسطين كاملة، وتحرير فلسطين لا يكون من خلال المفاوضات العبثية وإنما يكون عبر فُوهات البنادق الصادقة.

إسرائيل تحاول حصار الإنسان الفلسطيني من جميع النواحي؛ لذلك تغضب عندما يحتفل المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب، هي تريد أن نشعر بالحزن والألم والوجع وذلك لن يكون، وسندوس الموت بالموت لنصنع الحياة.

فلسطينية تقذف الحجارة خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال في مسيرات العودة على حدود غزة (رويترز)