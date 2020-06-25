فيروس كورونا
الخميس 25 يونيو 2020 21:13

اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا حتى الآن 34644 وفاة من بين 239,410 إصابات
رويترز
اكتشفت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مستودع بمدينة بولونيا الإيطالية (وسط) تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع، وفق ما أفادت الخميس وسائل إعلام محلية.

وقالت جريدة "ريستو ديل كاردينو" اليومية إنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض، في صفوف عمال المستودع التابع لشركة "بارتوليني"، يوجد بين المصابين سائقان، وقد أغلق المستودع.  

ودفعت إيطاليا، أول بلد تضرر بشدة خارج الصين، كلفة باهظة جراء الفيروس، إذ سجلت حتى الآن 34644 وفاة من بين 239,410 إصابات، وفق أرقام السلطات الصحية.

ويبدو الوباء اليوم تحت السيطرة، مع تسجيل بين 18 و30 وفاة يومية بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات.   

ومع ذلك، ظهرت بؤرتان للعدوى في روما قبل أسبوعين، كما دعت السلطات الصحية إلى "الحيطة" بعد ظهور "إشارات تحذيرية" في وقت "لا يزال انتشار الفيروس مهما".

ونشر باحثون إيطاليون مقالا الأربعاء أكدوا فيه أن الطوارئ جراء كوفيد-19 "انتهت"، ما أثار ردود فعل قوية في البلاد مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا
إيطاليا

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