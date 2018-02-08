دراسة
الخميس 8 فبراير 2018 09:27

اكتشاف الخلية العصبية المسؤولة عن القلق في المخ

دويتشه فيلله
أعلن فريق من الباحثين الأمريكيين اكتشاف الخلية العصبية الموجودة في المخ والمسؤولة عن القلق والضجر والتي توجد في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والانفعالات.

ولاحظ الباحثون بجامعة كاليفورنيا من خلال دراساتهم التي أجريت على مجموعة من الفئران، نشاط بعض الخلايا العصبية في هذه المنطقة من المخ عندما تكون الفئران في حالة قلق أو ضيق.

وتبين وجود طريق عصبي معين مسؤول عن هذه الحالة في المنطقة التي تنشط الحيوان.

ولفهم هذه العلامة بين الإرسالات العصبية بين هذه المناطق، استخدم الباحثون (علم البصريات الوراثي)، وهي طريقة تعمل على السيطرة على الرسائل العصبية بفضل الإشعاع الضوئي.

واكتشفوا أنه في حالة إلغاء هذا الطريق العصبي للقلق يصبح الفئران أكثر راحة، وعلى العكس لو كانت هذه الاتصالات العصبية أكثر تنشيطًا عن طريق الإشعاع الضوئي نرى أن الفئران أصبحوا أكثر قلقًا وحزنًا.

ويساعد هذا الاكتشاف على فهم الاضطرابات الإنسانية ويفتح مجالا للعلاج.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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باحثون أمريكيون
اكتشاف
خلية عصبية
القلق
المخ
الذاكرة
الانفعالات

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