مصر
السبت 19 مايو 2018 21:53

افتتاح أول منطقة "صديقة للنساء" في القاهرة

افتتاح أول منطقة "صديقة للنساء" في القاهرة
افتتاح أول منطقة "صديقة للنساء" في القاهرة
مواقع التواصل الاجتماعي
افتتحت في منطقة إمبابة، غربي العاصمة المصرية القاهرة (السبت) أول منطقة "صديقة للنساء والفتيات"، بدعم أمريكي أممي.

ويتمثل المشروع في حديقة تم تطويرها، إلى جانب مدرسة للفتيات، لتمكينهن من ممارسة أنشطتهن بشكل حر وآمن، بعيدًا عن مخاوف التعرض للتحرش، حسب تصريحات لمحافظ الجيزة، محمد الدالي.

وأشار الدالي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن الخطوة تأتي "في إطار برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات، والذي تم تجهيزه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة (حكومي)".

وغلّظت مصر عام 2014، عقوبة جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (165 دولارًا)، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (277 دولارًا).

كما توسع القانون في تعريف جريمة التحرش ليشمل "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مصر
محافظة الجيزة
التحرش الجنسي بالنساء
جريمة التحرش الجنسي
العاصمة المصرية القاهرة

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