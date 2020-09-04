التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الجمعة 4 سبتمبر 2020 00:46

افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات (صور)

افتتاح أول مطعم يهودي "حلال" في الإمارات
مواقع التواصل
قال حساب إسرائيل بالعربية إنه تم منح ترخيص رسمي من "الجهات الحاخامية المختصة" لمطعم يهودي حلال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف الحساب أنه بالرغم من أن افتتاح المطعم "خطوة صغيرة"، لكن لها "مدلولات كبيرة" بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل.

وأشار الحساب إلى أن تبادل الزيارات واستقبال السياح ورجال الاعمال أصبح "قاب قوسين أو أدنى".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للمطعم.

كما نشرت صحف ووسائل إعلام عبرية صورا للمطعم ولقاءات مع رجل دين قالت إنه كان المسؤول عن تقديم طعام حلال للوفد الإسرائيلي الذي زار الإمارات مؤخرا.

المصدر
الجزيرة

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