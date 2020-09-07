مصر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 00:34

"اغضب_يامصري" يتصدر في مصر بعد دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي

الهاشتا يتصدر في مصر بعد قرارات الإزالة الأخيرة
تصاعد الدعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تصدر وسم "اغضب_يامصري" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ومحركات البحث في ظل دعوة المقاول والفنان محمد علي للتظاهر ضد النظام المصري في 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وشارك آلاف المغردين بالأسباب التي تدعو للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب قرارات هدم المنازل والمساجد التي يجري تنفيذها في أنحاء البلاد على قدم وساق.

ويقول المشاركون إن الشعب يستشيط غضبا من عمليات الإزالة التي ينفذها النظام لمنازل البسطاء التي بنوها بشق الأنفس بدعوى مخالفتها.

ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

المصدر
الجزيرة مباشر

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