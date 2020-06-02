الصراع في اليمن
الثلاثاء 2 يونيو 2020 15:16

اغتيال المصور والناشط اليمني نبيل القعيطي برصاص مجهولين في عدن

اغتيال المصور اليمني نبيل القعيطي في مدينة عدن
مواقع التواصل
قالت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن المصور والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي نبيل القعيطي قتل في مدينة عدن جنوب اليمن.

والقعيطي مصور صحفي رافق" ألوية العمالقة" الجنوبية في معارك الساحل الغربي.

وبرز القعيطي في الآونة الأخيرة خلال تغطيته للمعارك التي تخوضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد قوات الحكومة اليمنية الشرعية في محافظة أبين.

وقالت وسائل إعلام  يمنية، إن مسلحين اغتالوا المصور نبيل القعيطي بجوار منزله بحي دار سعد بالعاصمة عدن، وأطلقوا النار عليه أثناء خروجه من منزله صباح اليوم في منطقة دار سعد.

وأفاد شهود العيان أنه تم نقل القعيطي إلى مستشفى أطباء بلا حدود ولكنه فارق الحياة في المستشفى.

تصعيد قبلي غداة انتهاء مهلة للكشف عن اغتيالات

من ناحية أخرى أعلنت قبائل يمنية في حضرموت، الثلاثاء، نصب نقاط تفتيش، غداة انتهاء مهلة منحتها للسلطات للكشف عن منفذي عمليات اغتيال طالت عددا من أفرادها في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، عبدالله بن سالم بن علي جابر، شيخ مشايخ قبائل يافع بمديريات وادي وصحراء حضرموت، شرقي البلاد.

يوم الخميس، أمهلت قبائل "يافع" في حضرموت السلطات اليمنية 4 أيام- انتهت الاثنين- للكشف عن منفذي عدة اغتيالات، أبرزها مقتل مدير أمن مدينة شبام بالمحافظة، صالح علي جابر، و4 من مرافقيه في تفجير عبوة ناسفة الثلاثاء الماضي.

وقال عبدالله بن سالم عقب انتهاء المهلة للسلطات، جرى تشييع جثمان مدير أمن شبام ومرافقيه في موكب مهيب لتوصيل رسالة ومطالب أبناء قبائل حضرموت.

وأوضح أن القبائل نصبت نقاطًا لمسلحين من أفرادها في مديرية القطن، لإيصال عدة رسائل للسلطات اليمنية، من أجل التصعيد والاستعداد للخطوات المقبلة، دون ذكر تفاصيل عن ذلك.

وقال إن نقاط التفتيش يقتصر دورها الحالي على إيقاف سلمي لمركبات النقل الثقيل التابعة للحكومة اليمنية، ولم تصل بعد إلى مرحلة منع مرور المركبات والسيارات التابعة للسلطات الأمنية والعسكرية.

ورجح شيخ قبائل يافع انعقاد اجتماع قبلي، غدا الأربعاء، للخروج بموقف موحد ومخرجات بشأن معالجة أزمة الانفلات الأمني بوادي حضرموت.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
وسائل إعلام
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اليمن
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عدن
جنوب اليمن

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