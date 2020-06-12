الصراع في ليبيا
الجمعة 12 يونيو 2020 00:36

اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة

تويتر
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن اعتقال 10 عناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال عملية أمنية في ضواحي مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن "قوة الشهيد 2011 قامت بعملية أمنية في ضواحي ترهونة ألقت خلالها القبض على 10 عناصر من عصابة الكانيات التابعة لمليشيا حفتر الارهابية".

وتمكنت قوات حكومة الوفاق خلال الأسبوعين الماضيين من السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وعدة بلدات بالجبل الغربي.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
ماليزيا تلغي الحج لمواطنيها بسبب فيروس كورونا
Thumbnail
موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه
Thumbnail
"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)
Thumbnail
عمدة مدينة أمريكية لترمب: عد إلى مخبئك في القبو!

الأكثر قراءة

  1. ماليزيا تلغي الحج لمواطنيها بسبب فيروس كورونا
  2. اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة
  3. موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه
  4. "نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)
  5. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)