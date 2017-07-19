الأربعاء 19 يوليو 2017 19:34
اعتقال لبنانيين اعتدوا بالضرب على نازح سوري
أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أنه تم اعتقال الشبان الذين اعتدوا على نازح سوري في لبنان.
وكانت قوى الأمن اللبنانية أعلنت أنها تتابع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الذي يظهر فيه مجموعة من الشبان يعتدون بالضرب على أحد الأشخاص في الشارع".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير أظهر اعتداء مجموعة من الشبان اللبنانيين، لم تظهر وجوههم، على شاب سوري وهم يتوجهون بالشتائم والضرب إليه ويتهمونه بالانتماء إلى تنظيم الدولة وبأنّه كان سيشارك في "التظاهرة ضدّ الجيش".
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام لبنانية
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