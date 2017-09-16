السبت 16 سبتمبر 2017 13:36
اعتقال عشرات الأشخاص في تركيا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة
أوقفت قوات الأمن التركية 74 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة خلال حملة مداهمات نفّذتها فجر السبت بمدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول داهمت 15 نقطة في 8 أحياء تابعة للمدينة. وأشارت المصادر إلى أن 73 من بين من تم إلقاء القبض عليهم يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل المقبوض عليهم إلى مديرية الأمن لاتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وترحيلهم لاحقًا إلى خارج تركيا.
المصدر
الأناضول
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