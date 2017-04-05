مصر
الأربعاء 5 أبريل 2017 12:53

اعتقال طبيب الأهلي المصري لانتمائه لـ "الإخوان"

النادي الأهلي المصري
قالت صحيفة الأهرام الرياضي (حكومية) إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب انتمائه لجماعة الإخوان بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة الحكومية أن طبيب الأهلي قد اختفى منذ أكثر من خمسة أيام.

وأضافت أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد اكتشفوا الواقعة، بينما طلب عبد الحفيظ التكتم حتى يظهر الطبيب من جديد خصوصًا أنه غير متورط في شيء وكان بصحبة مروان محسن في ألمانيا وكذلك مع الفريق في جنوب أفريقيا.

المصدر
صحف مصرية
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