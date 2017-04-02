حوادث
الأحد 2 أبريل 2017 18:46

اعتقال صبي في جريمة اغتصاب فتاة عُرضت على فيسبوك لايف

قالت السلطات في شيكاغو إنها اعتقلت صبيا عمره 14 عاما فيما يتعلق بجريمة اغتصاب عدة شبان لفتاة في سن المراهقة بُثت على الهواء على "فيسبوك لايف" في مارس/آذار.

وقال أنطوني جوغليلمي المتحدث باسم قائد إدارة شرطة شيكاغو على تويتر إن "الإدارة اعتقلت الليلة أول مراهق من بين عدة مراهقين ارتكبوا حادث الاعتداء الجنسي الذي عرض على فيسبوك ."

وأضاف إن مؤتمرا صحفيا سيعرض مزيدا من التفاصيل اليوم (الأحد).

وكانت أم ضحية الاغتصاب قد اتصلت بالشرطة وعرضت عليها مشاهد لابنتها أثناء اعتداء ما بين خمسة وستة شبان عليها.

وقالت الأم إن خال الفتاة أبلغها بوجود شريط مصور على "فيسبوك لايف" يعرض جريمة الاغتصاب.

المصدر
رويترز
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شيكاغو
الولايات المتحدة
فيس بوك

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