الخميس 13 ديسمبر 2018 18:17
اعتقال شخصين بتهمة تسهيل تصوير فيلم "فاضح" أعلى الهرم
أوقفت السلطات المصرية، (الخميس)، شخصين أحدهما يعمل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، إثر اتهامهما بتسهيل دخول سائح دنماركي وصديقته ليلا وتصوير فيلم "فاضح" أعلى الهرم الأكبر.
أبرز ما ورد في بيان وزارة الداخلية المصرية:
- ألقت قوات الأمن، القبض على جمّال (صاحب ناقة) يعمل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، وفتاة أخرى.
- القبض على الشاب والفتاة لاتهامهما بتسهيل دخول سائح دنماركي وصديقته للمنطقة الأثرية ليلا، وتصوير فيديو فاضح أعلى الهرم.
- المصور الدنماركي (33 عاما) قام بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة صديقته الدنماركية "جوزفين سارة بالس"20) عاما) وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.
- جهود البحث أسفرت عن تورط شخص يعمل جمال (صاحب ناقة) بالمنطقة الأثرية في مساعدة الدنماركيين على التسلل لمنطقة الأهرامات، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه مصري (230 دولارا أمريكيا)، بالتنسيق مع فتاة تعرفت على السائحين الدنماركيين من خلال شبكة الإنترنت.
- تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
خلفيات:
- قانون حماية الآثار بمصر يحظر تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.
- قبل 8 أيام، نشر مصور مقطعا مصورا مع صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو"، عبر حساباته بمواقع التواصل، وصفته وسائل إعلام محلية بـ"الفاضح"، وحصد الفيديو أكثر من اثنين ونصف مليون مشاهدة، وأعلنت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة.
- المصور الدنماركي كتب آنذاك في وصفه للفيديو "في أواخر نوفمبر تسلقنا أنا وصديقتي الهرم الأكبر في الجيزة (خوفو)، وخشية ضبطنا من الحراس لم أقم بتصوير ساعات عديدة من التسلل حول المنطقة التي قادتنا إلى التسلق".
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المصور الدنماركي غادر مصر في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين غادرت صديقته في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
- وزارة الآثار المصرية تقدمت ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، وأرفقت في البلاغ الصور والفيديوهات وذلك لفحصها وتحليلها بمعرفة خبراء فنيين والتأكد من مدى صحتها.
المصدر
وكالات
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