ألمانيا
الاثنين 17 أغسطس 2020 11:46

اعتقال شاب في ألمانيا على نمط فلويد بأمريكا(فيديو)

رجل شرطة ألماني يضغط بركبته على رأس شاب ممددا على الأرض خلال إلقاء القبض عليه
وسائل التواصل
أعلنت الشرطة المحلية في ألمانيا أن مقطعا مصورا لرجل شرطة يضغط بركبته على رأس شاب ممدد على الأرض خلال إلقاء القبض عليه قد تسبب في فتح تحقيق رسمي.

جاء ذلك بعدما أثار المقطع تنديدا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تبادل المقطع المصور لعملية الاعتقال التي جرت في وسط دوسلدورف، على الانترنت بشكل سريع لتشابهها مع اعتقال الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلوريد في الولايات المتحدة، حيث تسببت وفاته في اندلاع احتجاجات في أنحاء العالم بعدما تم تصويره وهو يختنق تحت أقدام رجل شرطة.

وقالت الشرطة إن الشاب، المقبوض عليه في المقطع المصور، لم يصب بأذى بشكل خطير وإن الواقعة جرت بمدينة دوسلدورف القديمة مساء يوم السبت في حدود الساعة 07:30 مساء.

قالت شرطة دوسلدورف ووزير الداخلية الإقليمي مساء اليوم الأحد إنه سيتم فتح تحقيق من جانب مقر شرطة مدينة ديوسبورج. 

مقتل جورج فلويد

كانت مظاهرات مُنددة بالعنصرية وللمُطالبة بحل أجهزة الشرطة، قد اندلعت في كثير من المدن الأمريكية وحول العالم بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" (46 عاما) في 25 مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا شرطي أمريكي برجله على عنقه لما يقارب 9 دقائق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
قتل
تحقيق
جورج فلويد

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