ألمانيا
السبت 5 أغسطس 2017 20:41

اعتقال سائحين صينيين في ألمانيا لأدائهما تحية النازي أمام البرلمان

مبنى الرايخستاغ
مبنى الرايخستاغ التاريخي في برلين
غيتي
اعتقلت الشرطة الألمانية السبت سائحين صينيين بعد أن أديا تحية النازي أمام مبنى الرايخستاغ التاريخي الذي يضم البرلمان الألماني.

وقال ضباط بشرطة برلين إنهم اعتقلوا الرجلين اللذين يبلغان من العمر 36 عاما و 49 عاما بعد أن شوهدا يؤديان التحية التي تعود إلى الحقبة النازية ويلتقطان الصور لبعضهما باستخدام الهاتف المحمول.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين يواجهان اتهامات "باستخدام رموز منظمات غير مشروعة" وقد تم الإفراج عنهما بعد دفع كفالة 500 يورو لكل منهما.

وتفرض ألمانيا قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والرموز التي تتصل بهتلر والنظام النازي الذي حكم ألمانيا في الفترة بين 1933 و 1945. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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هتلر

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