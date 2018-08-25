السبت 25 أغسطس 2018 22:49
اعتقال زعيم المعارضة الروسي في موسكو
فال المحامي ألكساندر بوماجييف من مؤسسة مكافحة الفساد (السبت) إن السلطات احتجزت زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني وتمنع اتصال المحامين به.
التفاصيل:
- كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني قالت على تويتر إن الشرطة احتجزته بسبب مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة هذا العام.
- احتجز نافالني وسجن عدة مرات من قبل لقيامه بتنظيم احتجاجات ضد الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين.
- نافالني قال قبل اعتقاله إنه إنه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
- وجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد الذي يؤيده بوتين.
- جمع 2.9 مليون توقع على عريضة على الانترنت ضد مشروع رفع سن التقاعد.
- السلطات منعته من الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي.
- نافالني (42 عاما) يقول إن مبررات منعه من الترشح زائفة.
- فاز بوتين (65 عاما) في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار وسيحكم البلاد ست سنوات أخرى.
المصدر
وكالات
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