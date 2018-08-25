روسيا
السبت 25 أغسطس 2018 22:49

اعتقال زعيم المعارضة الروسي في موسكو

زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني
رويترز
فال المحامي ألكساندر بوماجييف من مؤسسة مكافحة الفساد (السبت) إن السلطات احتجزت زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني وتمنع اتصال المحامين به.
التفاصيل:
  • كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني قالت على تويتر إن الشرطة احتجزته بسبب مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة هذا العام.
  • احتجز نافالني وسجن عدة مرات من قبل لقيامه بتنظيم احتجاجات ضد الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين.
  • نافالني قال قبل اعتقاله إنه إنه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
  • وجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد الذي يؤيده بوتين.
  • جمع 2.9 مليون توقع على عريضة على الانترنت ضد مشروع رفع سن التقاعد.
  • السلطات منعته من الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي.
  • نافالني (42 عاما) يقول إن مبررات منعه من الترشح زائفة.
  • فاز بوتين (65 عاما) في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار وسيحكم البلاد ست سنوات أخرى.
المصدر
وكالات
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روسيا
ألكسي نافالني
فلاديمر بوتين
اعتقال
معارضة

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