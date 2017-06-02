الولايات المتحدة
الجمعة 2 يونيو 2017 20:23

اعتقال رجل بحوزته أسلحة في فندق ترمب بواشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قالت السلطات الأمريكية اليوم (الجمعة) إن طبيبا من ولاية بنسلفانيا اعتقل وبحوزته أسلحة وذخيرة في فندق ترمب الدولي في واشنطن.

وقال الرجل إنه أراد مقابلة الرئيس دونالد ترمب لإسقاط شركات أدوية كبرى.

وذكر بيان ووثائق من مكتب المدعي الأمريكي أن بريان مولز (43 عاما) يواجه اتهامات بحيازة أسلحة بعد أن عثرت الشرطة على بندقية ومسدس و90 طلقة في سيارته في وقت مبكر من صباح يوم (الأربعاء) الماضي في فندق ترمب الدولي الذي كان نزيلا فيه.

وأفرج قاض في محكمة كولومبيا العليا عن مولز أمس الخميس وأمره بالبقاء بعيدا عن البيت الأبيض وفندق ترمب وفقا لممثلين عن الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل مولز أمام محكمة اتحادية في جلسة اليوم (الجمعة).

ويواجه تهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
ترامب
فندق ترامب
أسلحة
اعتقال
شركة أدوية
واشنطن

اقرأ أيضا

Thumbnail
"الوزيعة".. عادة أمازيغية جزائرية تعود في رمضان
Thumbnail
صور: مسجد عثماني في جدة عمره 440 عامًا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة