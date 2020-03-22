اعتقال داعية سعودي احتج على منع صلوات الجماعة والجمعة بسبب كورونا

قال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية إن السلطات اعتقلت الشيخ المحدّث عبدالله السعد، على خلفية اعتراضه على منع صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد بسبب تفشي كورونا.

ونشر الحساب الحقوقي مقطعا صوتيا للشيخ، عبر فيه عن اعترضه على الإجراءات التي أوقفت العبادة بالمساجد.

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تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ المحدّث عبدالله السعد وذلك على خلفية كلمة ألقاها في نحو 20 دقيقة قبل أيام، احتجاجاً على منع الجمعة والجماعات لأجل #كورونا.

(و نورد فيما يلي جانباً من تلك الكلمة)#اعتقال_عبدالله_السعد pic.twitter.com/qPxyFMvQnQ — معتقلي الرأي (@m3takl) March 21, 2020

وكان الشيخ عبدالعزيز الريّس، وهو مقرب من السلطة، نشر كلمة صوتية أيضًا استنكر فيها موقف الشيخ عبد الله من الإجراءات الاحترازية خشية تفشي كورونا قبيل اعتقاله.

وعبر مغردون عن استنكارهم لاعتقال عالم معروف لأجل رأي فقهي فرعي، مشيرين إلى أن السلطة في المملكة أصبحت لا تتقبل أي رأي أو كلمة تخالف ما تريده.

#اعتقال_عبدالله_السعد وهو عالم محدِّث جليل

يعتقل لأجل رأي فقهي فرعي!

أي أنه ليس لأحد في مملكة القمع أن يقول غير ما يريدون !

آمل أن نجد من المنظمات الحقوقية! من يهتم بموضوع هذا الشيخ

ولا يتجاهلونه كما تجاهلوا أمثاله من قبل !



أحرام على بلابله الدوح

حلال للطير من كل جنسِ؟! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) March 21, 2020

إن ثبت #اعتقال_عبدالله_السعد أليس من العلم والفقه والحكمة عدم المخالفة لقرارات كبار العلماء والتي أقرها ولي الأمر ؟ — محمد بن ذياب الصقري (@mohamed_alsagri) March 22, 2020

ودعا نشطاء المنظمات الحقوقية للاهتمام بموضوع اعتقال الشيخ عبد الله السعد وبقية المعتقلين بسجون المملكة.

للمعلومية: فتوى الشَّيخ المحدِّث عن إغلاق المساجد كانت للبلدان التي أغلقت المساجد كالكويت وبعض الدول، وكانت قبل صدور القرار في المملكة

وحينما صدر قرار هيئة كبار العلماء حذفت فتواه من موقعه الرسمي .#اعتقال_عبدالله_السعد — العباسي (@hosaree787) March 22, 2020

خطبة بسيطة مثل كلمة الشيخ تهزهم هز وتخليهم يسجنونه؟! ناس هشة..#اعتقال_عبدالله_السعد — Yaser #FCIM (@AlpInvisible) March 21, 2020





لا يعرف يفرّق بين أمراض الوبائية من غيرها ولا بين شهداء ثورة من مرض ينتشر بين الناس كالنار في الهشيم بسبب قربهم واتحكاكهم ويأكل الناس أكلً! وفريسته المفضلة هم من بعمر الشيخ



كبار العلماء تكلم، خوذوا على أيدي مثل هؤلاء وأغلقوا أفواههم، حياة الناس ميب لعبة #اعتقال_عبدالله_السعد https://t.co/NFZ8w8Izqn — عبدالله 🇸🇦 (@DID886) March 22, 2020

مو غريبة #اعتقال_عبدالله_السعد لانه قال كلمة حق ف دقائق هزت نظام الباطل من أساسه كعادته



اللهم نصرك وفرجك ووعدك الحق — عَبْدُآلَّلَہ🇸🇦 (@A3s3ud2009) March 21, 2020

وكانت السعودية قد منعت إقامة الصلوات الخمس والجمعة بجميع مساجدها لاسيما المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.