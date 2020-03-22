فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 15:08

اعتقال داعية سعودي احتج على منع صلوات الجماعة والجمعة بسبب كورونا

غيتي
قال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية إن السلطات اعتقلت الشيخ المحدّث عبدالله السعد، على خلفية اعتراضه على منع صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد بسبب تفشي كورونا.

ونشر الحساب الحقوقي مقطعا صوتيا للشيخ، عبر فيه عن اعترضه على الإجراءات التي أوقفت العبادة بالمساجد.

🔴 عاجل 🔴
تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ المحدّث عبدالله السعد وذلك على خلفية كلمة ألقاها في نحو 20 دقيقة قبل أيام، احتجاجاً على منع الجمعة والجماعات لأجل #كورونا.
(و نورد فيما يلي جانباً من تلك الكلمة)#اعتقال_عبدالله_السعد pic.twitter.com/qPxyFMvQnQ

— معتقلي الرأي (@m3takl) March 21, 2020

وكان الشيخ عبدالعزيز الريّس، وهو مقرب من السلطة، نشر كلمة صوتية أيضًا استنكر فيها موقف الشيخ عبد الله من الإجراءات الاحترازية خشية تفشي كورونا قبيل اعتقاله.

 

 

وعبر مغردون عن استنكارهم لاعتقال عالم معروف لأجل رأي فقهي فرعي، مشيرين إلى أن السلطة في المملكة أصبحت لا تتقبل أي رأي أو كلمة تخالف ما تريده.

#اعتقال_عبدالله_السعد وهو عالم محدِّث جليل
يعتقل لأجل رأي فقهي فرعي!
أي أنه ليس لأحد في مملكة القمع أن يقول غير ما يريدون !
آمل أن نجد من المنظمات الحقوقية! من يهتم بموضوع هذا الشيخ
ولا يتجاهلونه كما تجاهلوا أمثاله من قبل !

أحرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنسِ؟!

— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) March 21, 2020

 

 

ودعا نشطاء المنظمات الحقوقية للاهتمام بموضوع اعتقال الشيخ عبد الله السعد وبقية المعتقلين بسجون المملكة.


وكانت السعودية قد منعت إقامة الصلوات الخمس والجمعة بجميع مساجدها لاسيما المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
السعودية
اعتقال
فيروس كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: كيف بدا لبنان خلال "حظر التجوال الذاتي" بسبب كورونا؟
Thumbnail
كورونا يجبر هولندا على إتلاف ملايين الزهور (فيديو)
Thumbnail
بالأدعية والأذكار والنشيد الوطني.. مغاربة يتحدون كورونا من الشرفات (فيديو)
Thumbnail
ستاندرد آند بورز: 2020 عام الركود الاقتصادي بسبب كورونا
Thumbnail
الشوارع الخالية تخيف المشردين أكثر من كورونا وتجعل حياتهم أصعب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: كيف بدا لبنان خلال "حظر التجوال الذاتي" بسبب كورونا؟
  2. كورونا يجبر هولندا على إتلاف ملايين الزهور (فيديو)
  3. اعتقال داعية سعودي احتج على منع صلوات الجماعة والجمعة بسبب كورونا
  4. بالأدعية والأذكار والنشيد الوطني.. مغاربة يتحدون كورونا من الشرفات (فيديو)
  5. ستاندرد آند بورز: 2020 عام الركود الاقتصادي بسبب كورونا