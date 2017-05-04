الهند
الخميس 4 مايو 2017 18:12

اعتقال ثلاثة اشخاص ضربوا مسلما حتى الموت في الهند

اعتقلت الشرطة الهندية ثلاثة رجال ضربوا رجلا مسلما حتى الموت حسبما أعلنت الشرطة الخميس.

وما زالت السلطات تبحث عن زعماء العصابة الهندوسية المؤلفة من ستة أشخاص الذين ضربوا غلام محمد من ولاية أوتار براديش (شمال) حتى الموت الثلاثاء.

ولم تعرف أسباب الهجوم لكن الشرطة ذكرت أن الفاعلين كانوا يشتبهون في أن الرجل ساعد شابا وشابة ينتميان إلى ديانتين مختلفتين من القرية الواقعة في إقليم بولندشهر على الفرار.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال قائد شرطة الإقليم جغديش شرما، إن المسلم "تعرض للضرب المبرح ومات على الفور"، وأضاف أن "المتهم الأساسي ورجلين آخرين هاربون".

وأوضح أن عائلة القتيل تتحدث عن تهديدات تلقاها المسلمون من ميليشيا "هيندو يوفا فاهيني" التي أسسها الهندوسي المتطرف يوغي اديتياناث.

وقد عين يوغي اديتياناث في أذار/الماضي رئيسا لوزراء هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة بعد فوز القوميين الهندوس في الانتخابات الإقليمية.

واختيار هذا الحزب لتولي السلطة يثير مخاوف من عودة التوتر الديني إلى هذه المنطقة التي تقيم فيها أقلية مسلمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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