أمريكا وروسيا
الثلاثاء 17 يوليو 2018 09:20

اعتقال امرأة روسية في واشنطن بتهمة التجسس لصالح موسكو

الاعلان عن اعتقال ماريا بوتينا جاء بعد ساعات من قمة ترمب بوتين
مواقع التواصل
أعلنت السلطات الأمريكية (الاثنين) اعتقال امرأة روسية بتهمة التآمر للتأثير على السياسة الأمريكية.

وجاء الإعلان بعد ساعات من قمة في هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب الذي رفض في ختام اللقاء إدانة موسكو في قضية التدخّل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الروسية ماريا بوتينا تبلغ من العمر 29 عاما، عملت بتوجيه من مسؤول رفيع في الحكومة الروسية يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت أنّ بوتينا متهمة بالتآمر كعميلة لروسيا "من خلال إقامة علاقات مع أمريكين واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأمريكية".

ودخلت بوتينا الولايات المتحدة عام 2016 لتتلقى دروسا في الجامعة الأمريكية في العاصمة الفدرالية، وهي متهمة بالعمل بين عامي 2015 و2017 لصالح مسؤول كبير في الحكومة الروسية عرّفت عنه الصحافة الأمريكية بأنه ألكساندر تورشين.

ويخضع ألكساندر تورشين وهو السياسي والمصرفي قريب من الرئيس بوتين لعقوبات أمريكية.

في أيار/مايو 2016، التقى تورشين الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حدث نظّمته جمعية البنادق الوطنية. 

المصدر
وكالات
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