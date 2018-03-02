أمريكا
الجمعة 2 مارس 2018 09:22

اعتقال أمريكي أرسل مسحوقا أبيض لأسرة ترمب

دانيال فريزيلو يواجه تهم إرسال 5 خطابات تحتوي على مسحوق أبيض لأشخاص من بينهم أسرة ترمب
رويترز
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل أرسل خطابات تحتوي على مسحوق أبيض لخمسة أشخاص، من بينهم نجل الرئيس الأمريكي، تسبب في نقل زوجته فينيسا إلى المستشفى.

ويواجه المتهم دانيال فريزيلو، من ولاية ماساشوستس، تهم إرسال خمسة خطابات الشهر الماضي تحتوي على رسائل تهديد ومسحوق أبيض، اتضح أنه غير خطير.

وقال أحد مسؤولي الادعاء إن أسرة فريزيلو أبلغت السلطات أنه قد يكون قد تعاطى عقاقير بسبب معاناته من التفكير في الانتحار.

واشتهرت الهجمات المزيفة باستخدام مسحوق أبيض منذ حوادث إرسال خطابات تحتوي على مادة الجمرة الخبيثة المميتة إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ومكتبي عضوين بمجلس الشيوخ عام 2001، وهي هجمات تسببت في مقتل خمسة أشخاص في ذلك الحين.

المصدر
أسوشيتد برس
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