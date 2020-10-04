إسرائيل
الأحد 4 أكتوبر 2020 14:19

اعتقالات واشتباكات في تل أبيب بعد حظر مثير للجدل على المظاهرات (فيديو)

تظاهر حوالي 100 ألف شخص في الميادين والتقاطعات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة
وسائل التواصل
اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا في تل أبيب، صباح اليوم الأحد، على خلفية المظاهرات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في مختلف أنحاء البلاد.

 وتمت المظاهرات على الرغم من القيود المثيرة للجدل حول الحق في التظاهر.

وطبقا للمنظمين، فقد تظاهر حوالي 100 ألف شخص في الميادين والتقاطعات في مختلف أنحاء إسرائيل من غروب شمس أمس السبت، بعد أن تم تطبيق قيود صحية جديدة بأن تقتصر المظاهرات على "مجموعات" لا تزيد عن 20 شخصا ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم.

ودفع نتنياهو في اتجاه فرض القيود في إطار إغلاق في مختلف أنحاء البلاد للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

ووصف المنتقدون هذه الخطوة بأنها غير ديمقراطية واتهموا رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة بالسعي لقمع الحركة الاحتجاجية ضده، إذ إنه يمثل للمحاكمة بناء على اتهامات بالفساد.

وتم تمرير القيود في إطار إغلاق على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن منتقدين أدانوها باعتبارها مناهضة للديمقراطية.

 وفي الأشهر الأخيرة، احتج الآلاف كل ليلة سبت خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. بعد منعهم من السفر للاحتجاج، تجمعت أعداد أقل من الناس في مئات المواقع بدلا من ذلك.

 وأفادت وسائل الإعلام بوقوع اشتباكات في وسط تل أبيب بين الشرطة والمتظاهرين في مظاهرة أكبر واعتقال العشرات. وقالت الشرطة إن الاحتجاج غير قانوني، وتخطى المتظاهرون حواجز الطرق وانتهكوا اللوائح الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنها فرضت غرامات على مئات الأشخاص لخرقهم اللوائح، بما في ذلك امرأة كان ينبغي أن تكون في العزل الذاتي.

ونقلت وسائل الإعلام عن حركة العلم الأسود الاحتجاجية قولها إن ما يقدر بنحو 100 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد.

ويشير منتقدون إلى أن القيود الجديدة على الاحتجاجات تأتي قبل محاكمة نتنياهو بتهم فساد.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
مظاهرات
نتنياهو
كورونا

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