أمريكا
الأحد 26 يوليو 2020 16:15

اعتقالات وإصابات جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في سياتل الأمريكية (فيديو)

احتجاج ضد العنصرية في بورتلاند
رويترز
أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال عشرات وإصابة العديد من رجالها في اشتباكات خلال أكبر احتجاج لحركة (حياة السود مهمة) في مدينة سياتل منذ أسابيع، على أثر اشتباكات عنيفة بين ناشطين وضباط.

وقالت الشرطة إن أفرادها في مدينة بورتلاند المجاورة بولاية أوريغون استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين مساء السبت بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينج كاونتي.

وكتبت شرطة سياتل في منشور على تويتر أنها "ألقت القبض على 45 شخصا فيما يتصل بأعمال الشغب اليوم في المنطقة الشرقية".

وأضافت "21 فردا من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف ومتفجرات أخرى. تمكن معظم الأفراد من العودة إلى العمل. وعولج أحدهم في مستشفى من إصابة في الركبة".

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه نحو 12 شخصا من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين.

وأثارت أساليب الشرطة الاتحادية في بورتلاند غضب القادة المحليين والديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إن أفرادها لجؤوا للقوة المفرطة وشكوا من تجاوز إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن برايان موران في بيان يوم الجمعة إن ضباطا اتحاديين يتمركزون في سياتل لحماية ممتلكات اتحادية.

ونشرت إدارة ترمب الشرطة الاتحادية أيضا في شيكاغو وكانساس سيتي وألبوكيرك ونيو مكسيكو رغم اعتراض رؤساء بلدياتها.

حياة السود مهمة

حياة السود مهمة (Black Lives Matter) هي حركة ناشطة نشأت في المجتمع الأمريكي الأفريقي تهدف إلى التخلّص من العنف ضد الأشخاص السود.

وتنظّم الحركة مظاهراتٍ ضدّ مقتل أفراد من العرق الأسود من قبل ضباط الشرطة بشكل منتظم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتركز حول التنميط العنصري وعنف الشرطة واللامساواة القائمة على العنصرية في النظام القضائي في الولايات المتحدة.

وانطلقت الحملة في عام 2013 عقب محاكمة جورج زيمرمان في قضية إطلاق الرصاص وقتل الصبي الأمريكي ذو الأصل الأفريقي ترايفون مارتين.

وتصاعدت احتجاجات الحركة عقب مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي  في 25 مايو/أيار الماضي في مدينة منيابولس، بولاية مينيسوتا، حيث قام ضابط شرطة بالضغط على عنقه لما يقارب 9 دقائق.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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حياة السود مهمة
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اعتقالات

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