الجمعة 21 ديسمبر 2018 21:53
اعتقالات في المغرب بعد ذبح سائحتين اسكندنافيتين
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية أن تسعة أشخاص اعتقلوا الخميس والجمعة في عدد من المدن للاشتباه بصلاتهم بمقتل سائحتين اسكندنافيتين ذبحا في جنوب البلاد.
التفاصيل:
- بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قال إن المشتبه بهم اعتقلوا في مراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (غرب) وطنجة (شمال) "للاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل "الأرهابي الذي أودى بطالبة دنماركية (24 عاما) وصديقتها النروجية (28 عاما)".
- البيان أضاف أن السلطات عثرت لدى اعتقال الأشخاص التسعة على "معدات إلكترونية وبندقية صيد غير مرخصة وأسلحة بيضاء ومنظار وسترة عسكرية... بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات".
- السلطات اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية التحقيقات في جريمة قتل السائحتين.
- بيان للنيابة العامة المغربية قال، الخميس، إن الأربعة بايعوا تنظيم الدولة وزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل تنفيذ الجريمة.
- البيان أكد صحة مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأربعة يتوعدون بالانتقام وشن هجمات على المغرب.
- المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يحقق في القضية، أوضح أن التحقيق يسعى "للتثبت من الدافع الإرهابي الذي تؤيده قرائن ومعطيات التحقيق".
- المدعي العام أعلن، أمس، في بيان أن "الفيديو الذي يظهر الأشخاص الموقوفين وهم يبايعون داعش تم تصويره الأسبوع الماضي قبل تنفيذهم الأفعال الجرمية التي نحقق بها".
- الاستخبارات الدنماركية قالت في بيان إنها "تشاطر" السلطات المغربية "تقييمها للطابع الإرهابي" للجريمة.
- المدعي العام في مدينة الرباط قال إن المحققين يعكفون على تحليل "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
- الشرطة النروجية أعلنت أنه "لا يوجد دليل ملموس حتى الآن على أن تسجيل الفيديو غير صحيح".
خلفيات:
- السلطات أعلنت العثور يوم الإثنين على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر يسبرسن، 24 عاما، والنرويجية مارين يولاند، 28 عاما، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.
- رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ندد بما اعتبره "جريمة شنيعة"، في حين أعربت الصحف المغربية الرئيسية عن "غضبها" إزاء هذا العمل "الهمجي" و"المروّع".
- الصحف المغربية أبدت مخاوفها من تداعيات الجريمة على القطاع السياحي.
- السياحة هي ثاني قطاع يوفر فرص عمل بعد الزراعة في المغرب، وتمثل مصدرا لنحو 10 في المئة من دخل البلاد.
- لم يشهد المغرب هجمات منذ اعتداء مراكش عام 2011 والذي أوقع 17 قتيلا، وقبله اعتداء الدار البيضاء عام 2003 والذي أوقع 33 قتيلا.
المصدر
وكالات