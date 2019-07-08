الاثنين 8 يوليو 2019 15:08
اعتقالات بحق فلسطينيين في السعودية للتعاطف مع القدس وغزة
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.
التفاصيل:
- نقلت الصحيفة عن الأكاديمي والناشط السعودي المنشق سعيد بن ناصر الغامدي قوله، "بحسب تغريدة على حسابه في تويتر"، إنّ الحملة طالت 60 فلسطينياً من المقيمين في المملكة والمتعاطفين مع القضايا الفلسطينية.
في #المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين.— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) April 16, 2019
ومنع سفر آخرين منهم،وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم.
التهمة:
التعاطف مع المقاومة في #فلسطين واهتمامهم بـ #القدس و #غزة وتأييد #حماس
والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم.
تنبيه :— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019
هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.
وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين.
- وفقاً للغامدي فإن المملكة وجهت للمعتقلين تهماً تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية جماعة إرهابية.
- كشف الأكاديمي السعودي أن الحملة طالت مصريين وقد تطال آخرين متعاطفين مع القضية الفلسطينية.
- أشار الغامدي إلى اعتقال 20 امرأة فلسطينية ومصرية تم اعتقالهن العام الماضي، وإطلاق سراحهن، ادعت خلالها السلطات السعودية أنهن تلقين تعليمات من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية.
الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر— سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019
فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !
وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !
وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس !
- قالت الصحيفة إن هذه الادعاءات تدعم تقارير منظمات تتحدث عن 150 فلسطينياً محتجزين في السجون السعودية.
- منظمات حقوقية مقرها بريطانيا وأخرى تراقب حقوق الإنسان في السعودية أكدت ارتكاب انتهاكات بحق هؤلاء السجناء خلال عملية الاعتقال وبعده.
- المنظمات أكدت ترحيل 100 فلسطيني على الأقل من المملكة على مدار عامين بتهمة دعم حركة حماس الفلسطينية، أو المشاركة في نشاطات خيرية تقدم المساعدات لفلسطينيين في غزة.
خلفيات:
- كان الغامدي أشار في أبريل/ نيسان الماضي، في "تغريدة" إلى أن السلطات السعودية قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل.
- أكد الغامدي أن "ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس".
- في مايو/أيار كشف المغرد الشهير "مجتهد" على "تويتر" عن قيام قوات الأمن السعودية بحملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين متعاطفين مع المقاومة في غزة، والمقيمين في السعودية.
- "مجتهد" أضاف أن عدد المعتقلين في حملة أمن الدولة التي تنفذها السلطات السعودية، على أولئك الفلسطينيين بلغ 60 معتقلاً، غير المعتقلين من كفلائهم أو من تعاون معهم أو من عائلاتهم من السعوديين والمقيمين.
- وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير دأب على وصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهابية تارة والمتطرفة تارة أخرى في مناسبات متعددة.
المصدر
الجزيرة مباشر
جيروزاليم بوست
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