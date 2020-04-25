اعتقالات السعودية
السبت 25 أبريل 2020 22:16

اعتقالات السعودية: شقيقة لجين الهذلول تتحدث عن معاناة أختها

الناشطة السعودية لجين الهذلول تقضي رمضان في السجن للعام الثالث
الناشطة السعودية لجين الهذلول تقضي رمضان في السجن للعام الثالث
رويترز
تحدثت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول التي تقبع منذ شهور في السجن، وتُحاكم بتهم تتعلق بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والاتصال بجهات أجنبية، عن ظروف اعتقال أختها.

وقالت علياء الهذلول في تغريدة نشرتها، السبت، بموقع تويتر: "كلمت (تحدثت مع) لجين قبل 4 أسابيع وقطعت المكالمة في الدقيقة الأولى، انقطعت أخبارها، ثم كلمتها الأسبوع الماضي وأخبرناها بوفاة جدي وبكت بكاء حارا ليس على عادتها".

وتابعت: "اليوم وبعد وفاة عبد الله الحامد في سجنه، بدأ يساورنا القلق، قد يكون بكاء لجين لأسباب أخرى، لا تستطيع الإفصاح عنها، هل يريدون للجين موتا بطيئا؟".

وذلك في إشارة إلى الحقوقي السعودي عبد الله الحامد، والذي وافته المنية في محبسه بالرياض، وهو من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان داخل السعودية، واعتقلته السلطات السعودية 7 مرات.

ولجين الهذلول ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، عارضت حظر قيادة المرأة للسيارة، وولاية الرجل على المرأة، تعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 كانت من بين الموقعين على عريضة تطالب الملك سلمان بن عبد العزيز بإسقاط ولاية الرجل على المرأة.

وتعرضت لجين للسجن أكثر من مرة بسبب مواقفها وآرائها المطالبة بالتغيير وبتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها، وكانت البداية في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد عودتها من الدراسة في الخارج بقيادة سيارة والدها منطلقة من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزل أسرتها.

وعلى إثر ذلك استدعت الأجهزة الأمنية السعودية والدها للتعهد بأن تلتزم ابنته بقوانين المملكة، لكن الفتاة عاودت الكرة مرة أخرى في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014، وقادت سيارتها على الحدود السعودية الإماراتية برخصة إماراتية.

واعتقلت لجين بسبب قيادتها السيارة واحتجزت معها الإعلامية ميساء العامودي التي كانت برفقتها لمدة 73 يوما.

وفي 4 من يونيو/حزيران 2017 أوقفت لجين مجددا في مطار الدمام شرقي السعودية، وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حينها في بيان "يبدو أن لجين استهدفت مجددا بسبب نشاطها السلمي مدافعة عن الحقوق الإنسانية، خصوصا عن حقوق المرأة".

ورغم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في سبتمبر/أيلول 2017، ظلت لجين شخصا مستفزا في رأي السلطات السعودية، ومن ثمَّ اعتُقلت في أول أيام شهر رمضان لعام 2018 ضمن حملة اعتقالات جديدة شملت شخصيات، بينها ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفق ما أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت قائمة المعتقلين ناشطات هن: عزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، فضلا عن نورة فقيه شقيقة المعتقل منصور فقيه.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اعتقال لجين في مايو/أيار 2018، وقالت إن السلطات الإماراتية سلمتها إلى سلطات بلادها قبل أيام من جولة ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة، وأكدت الصحيفة أن الناشطة قضت أياما عدة في السجن قبل أن يطلق سراحها، وتمنع من استخدام الشبكات الاجتماعية أو مغادرة البلاد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى وجود تعاون وثيق بين الرياض وأبو ظبي في عمليات قمع الناشطين والناشطات المطالبين بالتغيير في السعودية.

وكانت لجين أعلنت عن الترشح للانتخابات البلدية التي أجريت في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لكن اسمها لم يعلن في قوائم الترشيح، وكانت المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة بالاقتراع والترشح في انتخابات بالسعودية.

اقرأ أيضًا: 

عبد الله الحامد.. داعية الإصلاح الأول وشيخ الحقوقيين السعوديين

منظمة حقوقية تحمل السلطات السعودية مسؤولية وفاة عبد الله الحامد

"أمنستي" و"رايتس ووتش" تنعيان الحقوقي السعودي عبد الله الحامد

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
طاه فرنسي شهير: تناول الطعام في الخارج أكثر أمانا من المنزل! لماذا؟
Thumbnail
شاهد: "العودة في رمضان" تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف
Thumbnail
وكالة الأدوية الفرنسية تحذر من دواء يستخدم علاجا لفيروس كورونا
Thumbnail
لبنان: رموز سنية تعتبر استهداف حاكم البنك المركزي "مؤامرة"
Thumbnail
عربي 21: السعودية فقدت 233 مليار دولار من خزائنها خلال حكم سلمان

الأكثر قراءة

  1. طاه فرنسي شهير: تناول الطعام في الخارج أكثر أمانا من المنزل! لماذا؟
  2. شاهد: "العودة في رمضان" تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف
  3. وكالة الأدوية الفرنسية تحذر من دواء يستخدم علاجا لفيروس كورونا
  4. لبنان: رموز سنية تعتبر استهداف حاكم البنك المركزي "مؤامرة"
  5. اعتقالات السعودية: شقيقة لجين الهذلول تتحدث عن معاناة أختها