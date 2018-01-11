دراجات هوائية
الخميس 11 يناير 2018 16:16

اعتزال متسابق دراجات فرنسي عمره 106 أعوام

المعمر الفرنسي روبير مارشان يعتزل رياضة الدراجات في سن 106 عاما بعدما حطم رقما قياسيا العام الماضي
غيتي
أعلن صديق للمتسابق الفرنسي روبير مارشان (الأربعاء) أن المُعّمِر البالغ عمره 106 أعوام سيعتزل رياضة الدراجات.

وجاء قرار الاعتزال، الذي أبلغه صديق وجار مارشان لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد عام واحد من تحقيق المتسابق ما تم اعتباره رقما قياسيا على مستوى أشخاص تزيد أعمارهم على 105 أعوام حيث قطع مسافة 22  كيلومترا و528 مترا خلال ساعة واحدة.

وجذب الإنجاز، الذي تحقق على حلبة داخل قاعة بالقرب من باريس، أنظار وسائل إعلام دولية وأصبح مارشان رمزا للمُعمِرين.

ويقترب سن مارشان من ضعف متوسط سن التقاعد في فرنسا وثلاثة أو أربعة أضعاف سن اعتزال صفوة الرياضيين.

وبدأ مارشان، المولود في شمال فرنسا عام 1911، ركوب الدراجات وهو في عمر 14 عاما لكنه بدأ الاهتمام برياضة الدراجات وهو في عمر 67 عاما.

المصدر
رويترز
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