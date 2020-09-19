الولايات المتحدة
السبت 19 سبتمبر 2020 23:48

اعتراض طرد موجه إلى ترمب يحوي مادة سامة.. ما القصة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
نقلت عدة وسائل إعلامية عن مسؤول اتحادي قوله، السبت، إنه تم اعتراض رسالة كانت موجهة لعنوان البيت الأبيض وتحوي مادة اتضح أنها غاز الريسين السام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز و شبكة (سي.إن.إن.) التلفزيونية وصحيفة وول ستريت جورنال إن الرسالة التي يُعتقد أنها مرسلة من كندا تم اعتراضها في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن "المكتب وجهاز الخدمة السرية الأمريكية وخدمة فحص الطرود البريدية يتفحصون رسالة مريبة وصلت إلى منشأة بريدية تابعة للحكومة الأمريكية. في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد للسلامة العامة".

ووقع الحادث في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب المصدر نفسه.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن الطرد كان مرسلا إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الطرد تم شحنه من كندا. واستشهد المصدران بمسؤولي إنفاذ القانون. ولم ترد أنباء عن أن أحدا قد أصابه ضرر.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع.

وغاز الريسين القاتل، هو مركب شديد السمية، يتم استخراجه من حبوب الخروع. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مادة الريسين لاستهداف البيت الأبيض.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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