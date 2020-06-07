مقتل جورج فلويد
الأحد 7 يونيو 2020 20:09

اعتداء وحشي لشرطي أمريكي على طالب في فيلادلفيا (فيديو)

انتشار للشرطة خلال مظاهرات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
انتشار للشرطة خلال مظاهرات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
رويترز
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لاعتداء الشرطة الأمريكية على أحد الطلاب بعصا حديدية على رأسه واعتقاله في مدينة فيلادلفيا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأظهر تسجيل مصور شرطي أمريكي وهو يعتدي بالضرب المبرح على طالب هندسة بجامعة تيمبل خلال مشاركته في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا قبل طرحه أرضا واعتقاله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات خلال عملية الاعتقال الذي وقع يوم الإثنين الماضي.

ونقلت تقارير إخبارية عن محامي الطالب قوله إن تداول التسجيل المصور أسفر عن الإفراج عنه بعد أن كانت الشرطة وجهت له اتهامات بالاعتداء على شرطي وكسر يده.

كما قررت السلطات اعتقال الشرطي ووجهت سلطات الادعاء اتهامات للشرطي بالاعتداء الوحشي.   

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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